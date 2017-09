Fútbol | Valencia CF Zaza se lleva el balón del partido firmado por «todos» Simone Zaza. / VCF PLAY El delantero blanquinegro logró el primer hat-trick de su carrera en menos de diez minutos LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 20 septiembre 2017, 12:30

Simone Zaza se convirtió en menos de diez minutos en el protagonista indiscutible del encuentro entre el Valencia CF y el Málaga CF anoche en Mestalla. El italiano, que había pasado la semana rodeado de polémica por su suplencia en el partido contra el Levante, saltó al terreno de juego con hambre de gol y se marcó un hat-trick en la segunda parte, el primero de su carrera.

Entre aplausos y la ovación de los aficionados salió de Mestalla con el balón, que tanta satisfacción le dio minutos antes, en mano. "Me lo han firmado todos", aseguró Zaza tras el partido refiriéndose a las dedicatorias que sus compañeros de vestuario, cuerpo técnico y utilleros le dejaron en el balón. El italiano no tenía respuesta a la típica de "¿cuál es la que más te gusta?", "todas, todas", era su máxima. "No hay firmas solo de jugadores, también del entrenador, staff, utilleros, todos", explicó el delantero.

Entre otras lindezas, se podía leer: "Dímelo frate!!", "Muuucho SIMO!!!", "Buena calvo!!", "Un besito de suerte", "Ya era hora", "Buen centro, buen remate, felicidades", "Me alegro mucho amigo", "El 1º de muchos", "Siempre enfadado", "Espero compartir muchos juntos".

