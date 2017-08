«He venido por Marcelino» Alesanco, Kondogbia y Mateo Alemany, ayer por la tarde. / manuel molines El francés, que llega cedido con opción de compra no obligada que alcanza los 25 millones, dice estar listo para debutar en el Bernabéu Kondogbia admite que la clave para llegar al Valencia la ha tenido el entrenador J. C. VALLDECABRES VALENCIA. Martes, 22 agosto 2017, 01:03

Tiene siete años menos que Enzo Pérez, diez centímetros más y casi con toda seguridad no le hará falta estar dos años y medio en el Valencia para empezar a amortizar lo que podría llegar a costar su fichaje. Por el momento, Geoffrey Kondogbia (24 años) llega del Inter al Valencia para jugar hasta junio del año que viene a coste cero. El club de Mestalla, eso sí, hace frente a su salario (supera los tres millones de euros) y tiene tiempo suficiente para replantearse si se lo queda en propiedad (la cláusula no es obligatoria como el caso de Murillo) a cambio al parecer de 25 millones de euros (cinco años), justo lo que costó en su momento el argentino. La diferencia entre un caso y otro es que a Enzo lo fichó Peter Lim y a este gigante centrocampista el entrenador. Si no hubiera sido por Marcelino, Kondogbia no estaría aquí.

Así se encargó el propio francés de dejarlo claro en su puesta de largo como valencianista, en un acto que contó con la presencia del satisfecho Mateo Alemany -«llevamos meses negociando»- y de un José Ramón Alesanco más apático que nunca (posó para las fotos casi forzado y se bajó a toda prisa sin decir ni 'mu'). «He tenido varias conversaciones con el entrenador, hay buena sintonía y mi deseo es estar aquí los máximos años posibles. El feeling y las conversaciones con el entrenador son las que han marcado las diferencias de ir a otro sitio. Estoy buscando otros retos, ha sido definitivo las palabras con el entrenador», explicaba el futbolista en francés, aunque entendía perfectamente las preguntas en castellano.

La presencia de Kondogbia en el Bernabéu parece casi cantada. Con Montoya ya en la dinámica de grupo y con Murillo a punto, el Valencia gana bastante músculo. Kondogbia, antes de entrenarse ayer por su cuenta (hoy ya lo hará con sus compañeros) lo tenía bastante claro. «Estoy preparado, me he entrenado aparte algunos días pero físicamente estoy a disposición del entrenador». El francés viene para acompañar en el doble pivote a Parejo. «Lo más importante es el colectivo, puedo evolucionar en las dos posiciones. Quizás esté mejor por detrás con otro jugador», y tiene metas: «Con la exigencia de Marcelino y los objetivos que se han marcado... Soy optimista».