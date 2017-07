El valenciano Víctor Oñate, también imputado en la trama de la Federación Vicente Muñoz y María José Claramunt siguen investigados por la causa pero sin medidas cautelares MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 1 agosto 2017, 00:53

El auto dictado ayer por el juez Santiago Pedraz, el segundo que firma vinculado a la operación 'Soule', incluye a un nuevo imputado valenciano. Se trata del ex responsable de la mercadotecnia del club de Mestalla Víctor Oñate. En el auto, al que tuvo ayer acceso LAS PROVINCIAS, también aparece su empresa VOS Sportsmarketing & Entertainment SL. A través de esta mercantil organiza eventos vinculados al fútbol y representa al futbolista David Villa.

Oñate aparece en una lista de investigados que, según especifica el magistrado, aún no han sido llamados a declarar. El juez Pedraz afirmó, en una entrevista publicada ayer por este diario, que el proceso por el caso Villar puede alargarse tres o cuatro años. El juez de la Audiencia Nacional también subraya en su auto que se levante el secreto de las actuaciones y que tanto Oñate como otras diez personas pueden tomar conocimiento de la causa «previa personación en forma». El magistrado no detalla cuándo serán llamadas a declarar estas once personas físicas.

La lista la completan otras 21 personas jurídicas, esto es, empresas que aparecen en el auto dictado a finales de julio, por el que el juez envió a prisión a Ángel María Villar, Gorka Villar y Juan Padrón. Entre esas mercantiles figuran Estudio 2000 SA y Tenerife Sport SL, firmas a las que se vincula la compra de las equipaciones para árbitros y selecciones territoriales, entre ellos los de la Comunitat. Presuntamente, Padrón habría obtenido beneficio al adquirir la Federación Española esta ropa deportiva a la empresa de un amigo suyo.

En la lista también aparece VOS Sportsmarketing & Entertainment SL, así como Viajes Vacanca SA. Esta última es la agencia regentada por Vicente Muñoz, presidente de la Federación de la Comunitat, y que ya ha declarado como investigado ante el juez Pedraz. «Yo, a través de mi empresa, organizaba viajes para la Federación Española. Podía facturar unos 300.000 euros al año pero el beneficio que me quedaba no era muy grande, de unos 35.000 euros», reconoció Muñoz.

Como presidente de la valenciana, forma parte de la asamblea de la Federación Española, cargo que tiene la intención de mantener. «Yo seguiré realizando mis funciones y la justicia ya se pronunciará», indicó la semana pasada. Por el momento, el juez Pedraz mantiene a Muñoz como investigado, al igual que a la también valenciana María José Claramunt, aunque no ha dictado nuevas medidas cautelares para ellos. La directora de marketing de la RFEF figura como enlace entre la Federación y Gorka Villar en la organización de partidos de la selección.