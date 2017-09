El valencianista Rodrigo Moreno, convocado por la selección española Rodrigo Moreno, en el césped de Mestalla con la camiseta de la selección española. / Valencia CF Asier Illarramendi (Real Sociedad) y José Callejón (Nápoles), otras novedades en la lista de Julen Lopetegui para los partidos ante Albania, el 6 de octubre en el estadio Rico Pérez de Alicante, e Israel, tres días después a domicilio RODRIGO ERRASTI Madrid Viernes, 29 septiembre 2017, 14:26

El valencianista Rodrigo Moreno, Asier Illarramendi (Real Sociedad) y José Callejón (Nápoles) son las principales novedades en la lista de convocados por el seleccionador español, Julen Lopetegui, para los próximos decisivos partidos ante Albania, el 6 de octubre en el estadio Rico Pérez de Alicante, e Israel, tres días después a domicilio.

En esa convocatoria de jugadores que deben sellar, salvo hecatombre, el billete directo para el Mundial de Rusia 2018, no están David Villa, Gerard Deulofeu y Lucas Vázquez, presentes en la última lista para ese gran choque ante Italia que se antojaba decisivo y el trámite posterior en Vaduz ante Liechtenstein..

La lista completa la integran los porteros David de Gea, Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga como porteros; Carvajal, Azpilicueta, Bartra, Nacho, Sergio Ramos, Piqué, Monreal y Alba, como defensas; Busquets, Illarramendi, Saúl, Koke, Thiago, Iniesta, Asensio y Silva, centrocampistas; y José Callejón, Morata, Iago Aspas y Rodrigo Morento como atacantes.

En su comparecencia, Lopetegui tuvo que soportar un carrusel de preguntas sobre el último tuit de Gerard Piqué en el que el central del Barcelona aseguraba que votará en el referendum del 1-O, y en la posterior respuesta del capitán Sergio Ramos.

"Lo que quiero es centrar la conferencia en el aspecto deportivo y en conseguir la clasificación, que es lo que nos ocupa. Juzgo a los jugadores por su comportamiento, compromiso y actitud y no tengo ninguna duda con Piqué, ni con ningún otro. Piqué se parte el alma y da ejemplo en este tipo", aseguró el técnico guipuzcoano. "Existe ruido exterior, pero es antagónico al nuestro. No vamos a permitir que nada ni nadie nos desvíe la atención sobre los partidos fundamentales que tenemos por delante", añadió Lopetegui.

El técnico aseguró que la respuesta de Ramos fue "conciliadora, como capitán", y lamentó que lo que dijo el sevillano durante un acto publicitario no se correspondió, a su juicio, con el titular aparecido en algunos medios de comunicación.

Se le insistió en que ocurrirá en la concentración de 'La Roja' a partir del lunes, tras lo que suceda el domingo en Cataluña, e insistió en sus mensajes puramente deportivos, ajenos a la política. "El lunes Gerard (Piqué) entrenará con nosotros y será uno más como siempre, con su buena predisposición y compromiso. Lo que me enfadaría es que no tuvieran la pasión con la que se emplea y eso no ocurre. Eso es un gran activo que tenemos que cuidar mucho. Lo demás forma parte de nuestro trabajo diario".