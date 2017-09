El Valencia CF sobrevive a la falta de puntería Zaza intenta llevarse el balón rodeado por Savic, Juanfran y Koke. / EFE/MIGUEL áNGEL POLO Oblak sale de Mestalla sin recibir ni un tiro a puerta y dos de los tres tantos de los de Marcelino en Liga llevan la firma de centrocampistas Los blanquinegros siguen invictos pese al atasco de cara a gol T. CALERO VALENCIA. Domingo, 10 septiembre 2017, 01:03

El Valencia está sobreviviendo, y muy bien, a su falta de puntería. De hecho, va a afrontar la cuarta jornada, el derbi en Orriols contra el Levante, invicto después de haberse medido ya a Real Madrid y Atlético, dos de los 'cocos' de la Liga. En su afán por dotar al equipo de una fortaleza defensiva como patrón principal de juego, Marcelino ha sido rápido y conciso. Ni el cambio de nombres en defensa parece alterar demasiado el comportamiento del Valencia en encuentros duros como el del Bernabéu o el de ayer en Mestalla ante el Atlético.

Del campo de los blanquinegros se fue Jan Oblak sin prácticamente ensuciar los guantes. El esloveno estuvo firme en los balones aéreos y poco más, porque los lanzamientos, casi todos de media distancia, que probó el Valencia no encontraron portería. La estadística señala que los blanquinegros no lanzaron ni una sola vez entre los tres palos y pese a ello lograron un punto. Tampoco es que el encuentro permitiera demasiadas alegrías a los ataques. Marcelino y Simeone, dos entrenadores con una concepción del juego muy similar, fiaron el partido a las defensas y la capacidad de las mismas para abortar las pocas ocasiones que se registraran. Por eso, entre otras cosas, el Valencia-Atlético de Madrid acabó sin fueras de juego o con sólo siete córners lanzados: cuatro de los blanquinegros, tres del conjunto colchonero.

Con sólo tres jornadas transcurridas, es pronto para saber si el Valencia echará en falta el nueve que no llegó en el mercado. «Estoy satisfecho con mi plantilla. Le doy un diez», dijo el viernes Marcelino para dejar claro que todas sus peticiones más urgentes se han cumplido. Lo cierto es que el asturiano sí contempló la contratación de un ariete pero nunca lo entendió como prioritario. Y el panorama deja claro que Simone Zaza y Rodrigo Moreno son los dos delanteros titulares a la espera de ver la evolución de Guedes como enlace del nueve. Orellana no cuenta y Santi Mina sigue apareciendo como segunda opción.

El Valencia ha hecho tres goles que han valido cinco puntos. El primero lo marcó Zaza, ante Las Palmas en Mestalla, y contra el Real Madrid fueron Carlos Soler y Kondogbia quienes aparecieron para poner la rúbrica al punto cosechado en la capital. Ayer Zaza regresaba a Mestalla, donde se siente cómodo, pero chocó continuamente contra Savic y Lucas. La mejor opción del italiano fue un disparo con la zurda que se marchó muy desviado. Poco más.

A Rodrigo no le fueron mejor las cosas. Si ya es complicado buscarle las cosquillas al entramado defensivo de Simeone, aún resulta más difícil cuando debes pelear contigo mismo. A Rodrigo no le salen las cosas: si lanzó un contraataque, se equivocó en la búsqueda de la mejor posibilidad, si encaró a rivales, acabó perdiendo la pelota. Mestalla llegó a perder la paciencia con un futbolista de incuestionable actitud que anda reñido con la portería desde su llegada. Marcelino vio, como todos, que no era el día de Rodrigo y a falta de veinte minutos decidió sustituirle. La grada se dividió entre pitos y aplausos porque al hispano-brasileño nunca se le discute su trabajo. Saltó Santi Mina para hacer pareja de ataque con Zaza, pero el gallego tampoco supo encontrar la forma de encoger a Oblak.