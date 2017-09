Valencia CF | Sin Orellana y con Badal y Berenguer Se espera que Nacho Gil vuelva a la lista después de haber superado su lesión C. V. Valencia Sábado, 30 septiembre 2017, 12:17

A la espera de conocer la lista que dé Marcelino de cara al ecuentro de mañana contra el Athletic, convocatoria en la que no se espera ninguna novedad, la plantilla del Valencia CF se ha entrenado esta mañana con la ausencia de Orellana. El chileno arrastra desde ayer unas molestias y esta mañana no ha saltado al césped junto a sus compañeros. No obstante, las posibilidades de que Orellana entrara finalmente en la concentración eran mínimas por no decir nulas.

Sólo hay que destacar dos notas llamativas. La presencia de los juveniles Carlos Badal y Javier Berenguer, que han trabajado con el primer equipo. Se espera que Nacho Gil vuelva a la lista después de haber superado su lesión y aprovechando también la ausencia de Kondogbia por sanción.