El Valencia negocia con el Alavés la marcha de Medrán

valencia. Primero fue Sivera, hace apenas unos días Nando -que al final ha sido rebotado y cedido al Lorca- y ahora puede llegarle el turno a Álvaro Medrán. Hasta tres jugadores del Valencia podrían ser los que este verano han acabado en las filas del Alavés. El conjunto vitoriano está a la caza de un centrocampista que sepa manejar el balón y que pueda ayudar en la elaboración del juego, requisitos que encajan en el perfil que representa Medrán. Por eso el Alavés se ha puesto en marcha y ya negocia la opción de hacerse con el centrocampista, un jugador que ha contado para Marcelino en la primera jornada del campeonato pero que, tras el fichaje de Kondogbia, ha perdido su condición de titular. E

En Vitoria se admite que Medrán gusta pero también que hay otros futbolistas en la lista de futuribles. Las primeras conversaciones ya se han producido, aunque Medrán también maneja otros frentes.

Medrán no jugó ni un solo minuto en el Bernabéu y parece difícil que en el futuro pueda seguir disfrutando de oportunidades, al menos en el Valencia. No sólo por las prestaciones de Kondogbia sino porque una vez el club consiga reforzar las bandas, lo normal es que Carlos Soler pueda ocupar ya más funciones en el centro del campo y no pegado a la línea lateral como hasta ahora.

En ese sentido, Guedes y Andreas Pereira son los futbolistas que el Valencia contempla como refuerzos antes de que se eche el cierre al merado estival. El club quiere cerrar estas operaciones lo antes posible y por eso se confía en los avances que hizo Peter Lim tanto en París como en Manchester. Aún así, se prefiere guardar algo de prudencia.