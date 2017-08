Valencia CF | Murillo, preparado para el Bernabéu y Paulista tendrá que esperar

Murillo y Gabriel Paulista ya se han vestido de corto. El primero lo ha hecho a las órdenes de Marcelino en la sesión preparatoria de esta mañana junto al resto del equipo mientras el futbolista brasileño lo ha hecho en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva ya que todavía no ha cogido el ritmo. Ambos jugadores han sido presentados horas después de su primer contacto con Mestalla, un estadio y una grada que les "encantó" a ambos.

En su austera puesta de largo, el encargado de darles la bienvenida ha sido Anil Murthy. El presidente se ha sentado en medio de ambos ante la ausencia de Mateu Alemany: "Quiero aprovechar para felicitar al equipo, Marcelino y cuerpo técnico por los tres primeros puntos en la Liga. Por la victoria y por supuesto por el esfuerzo y gran trabajo en equipo. El mercado es difícil pero los resultados del buen trabajo se están viendo. Quiero dar las gracias a Murillo y Paulista por venir, ambos vienen de clubes importantes pero no han dudado en venir para luchar por el Valencia. Sé que lo harán con orgullo y les doy la bienvenida a su casa y su familia".

Murillo ha reconocido que no han sido semanas fáciles: "He vivido un par de semanas complicadas en cuanto a ansiedad e incertidumbre porque no sabía cuándo iba a llegar, por temas externos no había podido hacerse realidad y yo quería venir, ahora hay que demostrar confianza y hacer lo que el míster quiere". El central de 25 años ha asegurado no ser la persona adecuada para hablar de Kondogbia con quien ha compartido vestuario en el Inter pero sí que ha elogiado su posible llegada: "Si ficha por el Valencia estaré contento porque no sólo es un compañero, también un amigo".

Paulista ha mostrado "muchas ganas de debutar" aunque ha sido prudente: "Yo quiero jugar todos los partidos pero antes tengo que hacer un buen trabajo para estar el cien por cien y al Bernabéu no voy a poder llegar". El defensa brasileño de 26 años reconoció que el haber coincidido con Marcelino fue un punto a favor para querer fichar por el Valencia: "Hablé con él y sé su forma de jugar, he crecido en los últimos años y voy a intentar aportar lo máximo posible". También habló con el técnico asturiano antes de llegar a la ciudad Murillo: "Me transmitió mucha confianza, sé cómo trabaja y me gusta. Hemos empezado bien la Liga con tres puntos y eso es importante".