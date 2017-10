Fútbol | Valencia CF Valencia CF | Marcelino: «¿Setién? Yo no competí contra nadie para entrenar aquí» Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa. / VCF El técnico del Valencia asegura que aún no piensa en el mercado de invierno TONI CALERO Valencia Viernes, 13 octubre 2017, 16:51

Marcelino y Quique Setién se ven las caras este domingo; el técnico que pudo haber sido y el que es. El entrenador del Valencia CF ha hablado sobre un asunto que le produce cierta incomodidad porque a su entender, "el espectáculo lo ponen los futbolistas y lo otro es desviar la atención. Yo no me llevé el gato al agua porque no he competido contra nadie para entrenar aquí. El Valencia hablaría con otros técnicos como es normal y me eligió a mí porque nos pusimos de acuerdo".

Después de asegurar que entre la propuesta de Setién y la suya hay "muchos puntos comunes", Marcelino ha dado su opinión respecto al mercado de invierno. Algo que de momento no ocupa su atención. "Hasta el 31 de agosto dividí mi atención entre el equipo y la formación de la plantilla y en una situación de mucha dificultad hemos costruido un equipo competitivo. A partir de ahí, me centro en optimizar el rendimiento del equipo. Todo lo demás se me escapa. Ya hablaremos de si el equipo necesita reforzarse o hacer algún cambio", ha expresado Marcelino, que antes del entrenamiento se reunió con Anil Murthy y Mateo Alemany.

Uno de esos cambios puede representarlo Ferran Torres, ahora en el Mundial sub-17 y que renovará con el Valencia para elevar la cláusula a 25 millones y así 'espantar' a los grandes que le pretendían. El técnico asegura desconocer si por contrato, el canterano pasará de forma inmediata al primer equipo: "Ferran está en segundo año juvenil y las cosas tienen que ir poquito a poquito. Nuestra idea es integrándolo con nosotros a la vez que tiene que competir. Es aconsejable que compita y si vemos que puede hacerlo con nosotros, así será. Entrenará las máximas veces con nosotros y jugará con quién tenga que jugar".