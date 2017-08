Fútbol | Valencia CF Valencia CF | Marcelino: «Cancelo sabía que iba al Inter y ha querido jugar» Marcelino durante el primer partido de liga / Manuel Molines El entrenador destaca la actitud del lateral antes de marcharse: «Supongo que vendrá Kondogbia, cuando lo vea aquí lo confirmaré» LOURDES MARTÍ Valencia Sábado, 19 agosto 2017, 01:30

Marcelino García Toral no pudo degustar del todo la victoria de su debut. El entrenador del Valencia tuvo que vivir desde el césped la despedida de un jugador que le gustaba tanto profesional como personalmente: «Tengo que elogiar la actitud que ha tenido Cancelo. Sabía que se iba a ir al Inter antes de jugar el partido y quiso cumplir. Creo que viene a demostrar lo que es este chico también como persona, no ha tenido una vida fácil».

Con el adiós del lateral portugués se intuye la llegada de Kondogbia aunque el entrenador blanquinegro no lo confirme hasta que no pise la ciudad: «No lo sé si va a venir, supongo que vendrá, cuando lo vea aquí lo confirmaré». A quienes sí vio el asturiano fue a Gabriel Paulista y a Murillo, de quienes destacó su competitividad: «Vamos a fichar a dos centrales que vienen del Arsenal y del Inter respectivamente y que hablan castellano y conocen nuestra Liga, esto son factores muy importantes, superiores a otros. De Gabriel guardo un gran recuerdo y Murillo es un gran jugador, con muchos partidos en sus piernas. Seguro que van a cumplir y esperamos que ofrezcan un gran rendimiento». Aunque Marcelino es la estrella de este Valencia para la afición, ésta no acababa de entender la decisión del técnico de pegar a Carlos Soler a la banda. «Lo que ha hecho contra Las Palmas ni me da ni me quita la razón, es un futbolista joven que el año pasado realizó una gran segunda vuelta, los jugadores cuando los cambias de posición tienen un proceso de adaptación pero él nos ofrece mucho colectiva e individualmente, seguro que irá progresando con el equipo también».

Marcelino ayer se sentía «muy satisfecho» por el juego de sus futbolistas pero advirtió que el objetivo de su Valencia no es sólo mantener la portería a cero: «Queremos defender y atacar, defendemos con la idea de contraatacar, la idea era buscar la portería rival».