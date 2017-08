Fútbol | Valencia CF Femenino Valencia CF | Jesús Oliva: «Si empezamos la temporada metiendo goles, vamos a luchar por todo» Jesús Oliva / VCF «Nunca voy a decir que no vamos a luchar por el titulo. Quiero estar cuanto más cerca de los de arriba mejor para tener opciones», añadió EFE Valencia Martes, 29 agosto 2017, 12:07

Jesús Oliva, entrenador del Valencia CF femenino, se mostró convencido de que si consiguen arrancar la temporada con buenos registros goleadores, tal y como acabaron la pasada, podrán optar a todo al final del campeonato.

"La pasada campaña en la primera vuelta no metimos los goles que teníamos que haber metido y ahora estamos trabajando en cómo llegar más y mejor. Queremos empezar como terminamos la segunda vuelta. El equipo defiende perfectamente y si de inicio metemos goles vamos a estar luchando por todo", auguró en una entrevista con la agencia Efe.

Oliva aseguró que no renuncia a pelear por el título pero dijo que su estrategia debe ser mantenerse lo más cerca posible de los equipos favoritos para ver si finalmente pueden desbancarles.

"Nunca voy a decir que no vamos a luchar por el titulo. Quiero estar cuanto más cerca de los de arriba mejor para tener opciones", añadió.

El nuevo entrenador del equipo valencianista, que la pasada campaña ya estuvo en su banquillo como ayudante de Cristian Toro, explicó que la confección de la nueva plantilla se ha realizado con el doble objetivo de tener más gol y mantener el ambiente del vestuario.

"Buscábamos que las nuevas y las del filial que han subido mejoraran las carencias que teníamos. La pasada campaña si hubiéramos tenido algo más de gol habríamos luchado por el título, así que lo que se han traído son jugadoras que han marcado en sus equipos. Buscamos jugadoras con gol y que se pudieran adaptar", explicó.

Pero subrayó también que "en el club tenemos claro qué tipo de jugadora queremos que venga y miramos su perfil futbolístico pero, sobre todo, la miramos como persona y si vemos que no se puede adaptar no la fichamos juegue como juegue".

En cualquier caso, el técnico aseguró que la idea es mantener la idea de juego de la pasada campaña. "Queremos darle una continuidad a un trabajo muy bien hecho. Ha habido siete u ocho incorporaciones pero queremos seguir por el mismo camino", recalcó.

Además, también varias jugadoras han dado el paso del filial al primer equipo, algo que según Oliva debe ser una constante. "Tenemos más de 200 jugadoras en los equipos inferiores así que tenemos que sacar jugadoras sí o sí. A mí no me importa la edad si la jugadora está preparada", señaló.

El equipo de Oliva debutará el próximo sábado día 2 en el campo de una Real Sociedad que se ha reforzado, entre otras jugadoras, con Claudia Zornoza, que jugó las tres últimas campañas en el Valencia.

"Por lo poco que le he podido ver en pretemporada es un gran equipo. Se ha reforzado muy bien y debe dar un salto de calidad. Pero nosotros vamos a competir cada día, nos da igual el rival que tengamos enfrente", afirmó.

Oliva dijo que, a pocos días del debut, "las sensaciones son buenas, tenemos muchas ganas y queremos empezar cuanto antes". Eso sí, reconoció que las lesiones han marcado la pretemporada "y no ha sido idónea pero el equipo ha captado todo lo que quería".

El entrenador lamentó la grave lesión de Natalia Gaitán y recalcó la pérdida que supone para el equipo y el "privilegio" de tenerla en la plantilla pero, por otro lado, se mostró muy satisfecho por el regreso de Ivana Andrés. "Es una alegría volver a tenerla, es una jugadora 'top', es la capitana, la que tira del carro", resumió.

Oliva está en el Valencia desde que se creó la sección de fútbol femenino y admitió la importancia que tiene para él dirigir al primer equipo.

"Me siento súper motivado, con muchas ganas y con una ilusión tremenda. Es la ilusión de mi vida, empecé este proyecto y me han dado la posibilidad de ser líder del primer equipo y me veo súper preparado", afirmó.

Además, el técnico valenciano dijo que espera que se mantenga el crecimiento que ha vivido en los últimos años el fútbol femenino.

"Lo único que espero es que no se frene, que la gente que trabajamos en el fútbol femenino sigamos dando pasos hacia adelante. Es un deporte que tiene una progresión brutal", concluyó.