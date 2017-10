Fútbol | Valencia CF Valencia CF | El infalible Zaza Simone Zaza, durante el calentamiento que hizo el equipo ayer. / irene marsilla Un gol cada dos tiros a portería le valen el premio de la Liga | El delantero del Valencia se impone en eficacia anotadora a Messi: el barcelonista ha necesitado 46 lanzamientos para sumar 11 dianas JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 19 octubre 2017, 01:09

El mejor jugador del mundo para casi todos (Lionel Messi) ha necesitado 46 tiros a portería para llevar ahora 11 goles. A Simone Zaza, uno de los grandes artífices de la resurrección del Valencia, le sobra con una cuarta parte del argentino para acumular un botín bastante interesante: 14 lanzamientos y 7 goles. Premio cada dos intentos. La eficacia del italiano, empatado en el ranking con el villarrealense Bakambu, está fuera de toda duda, hasta el punto de que la Liga ha decidido premiar ese gran estado de forma que tiene desde que empezara el campeonato y lo ha elegido como mejor jugador del mes de septiembre, galardón que recibirá este sábado en los prolegómenos del encuentro contra el Sevilla.

En ese siempre exigente enfrentamiento contra los andaluces tendrá Zaza el reto de mantener el nivel de eficacia exhibido hasta la fecha. Cristiano Ronaldo, por buscar otra referencia de gran calibre, soporta esta temporada una estadística muy lejana a la de Simone Zaza, porque para ese gol que lleva hasta la fecha el madridista ha necesitado 23 lanzamientos a puerta.

De ellos dos hablaba ayer precisamente el delantero blanquinegro. «A Messi no le cuento, juega en la Liga, pero para mí es el mejor. Él y Cristiano Ronaldo, que no está marcando como él hace habitualmente, pero para mí Messi no cuenta. Al final de la temporada, si quedo segundo tengo que hablar con la Liga para que me dé el premio», comentaba con cierta carga de ironía en una entrevista a la radio del club.

Lo curioso es que Zaza ha experimentado una transformación para bien desde el mismo momento en el que tuvo sus más y sus menos con Marcelino, con motivo de la suplencia en el derbi frente al Levante. Fue pasar por el banquillo y desde ese día no ha dejado de marcar: 3 al Málaga, uno en Anoeta, otro al Athletic y el del domingo en el Villamarín.

Lo positivo del partido de este próximo sábado es que mientras en Valencia la afición se deleita con la bacanal ofensiva de su equipo, precisamente el rival, el Sevilla, lo que está padeciendo ahora es justo lo contrario. Las alarmas en Sevilla están encendidas y en el partido de Champions en Moscú de este martes se vio descaradamente falta de puntería que exhibió en los momentos que pudo decantar el choque a su favor.

Será pues una situación idónea para el Valencia para tratar de sacar tajada de un rival más que directo para los puestos europeos. Lo bueno es que Marcelino tiene a todos sus futbolistas disponibles, incluido Zaza con esas molestias con las que acabó el partido del domingo. «Estos días he estado pensando cómo va a estar Mestalla el sábado, porque no lo he visto lleno muchas veces», decía el delantero, para recordar los motivos que le han llevado a recibir este premio de la Liga: « Yo siempre digo que Messi solo hay uno que puede ganar él solo los partidos, pero yo sin el equipo no podía ganar este trofeo».

Desde luego, su puntería no está pasando desapercibida y al prensa italiana recogía este buen momento, algo que también ocurre con otros jugadores extranjeros del Valencia, como es el caso de Guedes, por ejemplo, por quien ayer el diario Record se interesaba hasta el punto de recoger unas manifestaciones del exvalencianista Juan Sánchez, que comparaba al joven jugador portugués con Vicente Rodríguez: «Tiene un don», decía el de Aldaya.