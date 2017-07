El Valencia no enviará representación a la junta ni a la asamblea federativa El Levante no especifica si va a asistir aunque hoy se reúne su directiva, mientras la Liga ha recomendado a los clubes que se ausenten R. C. MADRID. Martes, 25 julio 2017, 00:59

El Valencia ha decidido no enviar ningún representante a a las reuniones previstas para hoy (junta directiva y comisión delegada de la FEF) y mañana (asamblea general), mientras que el Levante ayer no informó de si pretende hacerlo, aunque esta tarde todos sus directivos tienen una reunión del consejo que les imposibilita asistir. Además, la Liga recomendó ayer a los clubes profesionales (Primera y Segunda División) que no acudan, ya que considera que las convocatorias de las citas no cumplen las exigencias de los estatutos federativos.

«Se pone en conocimiento de las entidades asociadas a esta Liga que, habida cuenta de la detención y prisión provisional de su presidente, Ángel Villar, las nuevas convocatorias efectuadas por la secretaria general para la celebración de los órganos federativos antedichos, adolecerían de los requisitos estatutarios preceptivos, puesto que dicha función correspondería en exclusividad al presidente de la RFEF», indica la circular remitida a todos los clubes.

El comunicado de la Liga a los clubes alude también al contenido del auto del juez Santiago Pedraz, en el que ordenó prisión para Ángel María Villar y Juan Padrón, sobre «la presunta comisión y/o participación de personal federativo, tanto laboral, como no, en la comisión en el seno de la RFEF de graves hechos delictivos».

«Toda vez que en los órganos federativos ilegítimamente convocados se tratarán puntos relacionados con la causa objeto de investigación, así como que corresponde a dichos órganos la aprobación de aspectos controvertidos y objeto de investigación tales como cuentas anuales, presupuestos y modificaciones estatutarias perjudiciales para los intereses de la Liga y sus entidades asociadas, se recomienda a éstas no acudir a las convocatorias de los órganos federativos antes citados», añade la nota del organismo que preside Javier Tebas.

LaLiga apunta que en el caso de que los clubes decidan estar presentes en las citas convocadas, hagan «constar expresamente en la correspondiente acta del órgano federativo, la disconformidad con la válida constitución del mismo, a la vista del defecto formal de falta de convocatoria por parte del presidente de la FEF».

De la misma manera, solicita que «para eludir la responsabilidad colegiada de las decisiones que se pudieran adoptar, votar en contra de los puntos del orden del día propuestos y que dejen constancia expresa de su voto negativo en el acta del órgano convocado».