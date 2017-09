«El Valencia va a crecer. Es un equipo solidario, competitivo y compacto» El técnico reconoce similitudes entre su Atlético y la idea de Marcelino: «Son dos equipos que tratan de hacerlo parecido» Diego Pablo Simeone Entrenador del Atlético L. MARTÍ Domingo, 10 septiembre 2017, 00:20

valencia. 'Cholo' Simeone reconocía tras el partido que su Atlético y el Valencia pretenden asemejarse, al menos en intenciones: «Son dos equipos que tratan de hacerlo parecido». El entrenador colchonero no duda en señalar a Marcelino como el máximo responsable del cambio que ha dado el equipo: «Imprime mucho trabajo y ya se le ve casi desde el primer día. En el partido de hoy -por ayer- ya vimos el esfuerzo de Rodrigo o Zaza, cualquiera se la juega para no dejar espacios al conjunto rival. Lo hicieron bien en el Bernabéu y el partido contra nosotros también fue muy interesante». Simeone no duda que los blanquinegros volverán a ser rivales por los puestos altos de la tabla clasificatoria: «El Valencia va a crecer. Es un equipo solidario, competitivo y compacto. Cuando se tiene eso y orden, el gol llega siempre porque tienen jugadores capaces de hacerlo. Lo que pasó anteriormente, durante los años pasados, queda atrás, lo importante es el presente y ya se está viendo un cambio».

El entrenador del Atlético insistió en que los rojiblancos hicieron un «buen partido» aunque no dudó en señalar a uno de los suyos por el empate ya que consideró que no dio lo que su equipo le reclamaba: «Carrasco podía ser determinante, no tuvo el partido que necesitamos. Con Gaitán queríamos un pase entre líneas, Thomas está creciendo, es joven y ojalá siga mejorando».

Sobre el desarrollo del encuentro en Mestalla lamentó que durante la primera parte, donde estuvieron «más incisivos en el área rival, no llegara el gol». «Tuvimos la más clara antes del descanso con Vietto. En el segundo tiempo lo intentamos por dentro con Torres y con Gameiro, y con Koke y Gaitán aportando a pierna cambiada. Buscamos el error del Valencia. Tuvimos alguna contra que pudimos resolver mejor y eso generó que el encuentro fuera encaminado al empate», explicó el técnico rojiblanco.