«Al Valencia se le ve que está muy bien trabajado, tiene claro a qué quiere jugar» El técnico del conjunto vasco destaca la conexión de Mestalla con el equipo y que su equipo cometió errores graves en defensa 'Cuco' Ziganda Entrenador del Athletic L. M. Lunes, 2 octubre 2017, 01:53

valencia. José Ángel 'Cuco' Ziganda estaba especialmente molesto por los fallos de su equipo atrás: «El fútbol son resultados. Cuando acaba un partido haces una valoración y ves que has fallado gravemente en defensa. Los goles han sido demasiado fáciles para ellos». No quiso restar mérito el entrenador del Athletic al rival: «Al Valencia se le ve que está muy bien trabajado y que tiene claro a qué quiere jugar. Está en buena onda y tiene un ambiente increíble con el público, antes no se valoraba un tercer puesto y ahora un quinto es todo un logro. Viene de sufrir mucho durante los dos últimos años y esta temporada está disfrutando».

Aunque el técnico del conjunto vasco reiteró estar «dolido» por estas carencias, apuntó que se quedará con lo bueno: «Voy a ser positivo, todavía estamos en octubre y quiero ver cosas donde agarrarnos, por ejemplo el orgullo del equipo y la capacidad de no rendirse».

El entrenador navarro justificó la decisión de dejar de inicio a Aduriz y Raúl García en el banquillo: «Si hubieran salido en el primer tiempo igual no habrían estado tan frescos después. En el segundo tiempo es cierto que tuvimos más pegada pero seguimos la misma línea ofensiva que antes del descanso, con propuesta de idea y control. Lo que ocurre es que ellos se encuentran cómodos a la contra, lo sabíamos y defensivamente hemos fallado, pero tenemos muchas cosas buenas para hacer buen fútbol».

Cuestionado por el error que pudo cometer el guardameta Kepa en el tercer gol del Valencia, sentenció: «Me pilla en el banquillo y no lo he visto bien pero no vamos a dudar de él. Pero si se ha equivocado tendrá derecho a hacerlo». Acerca de las rotaciones y la apuesta de Iturraspe, San José y Vesga en el trivote reconoció que después de jugar siete partidos en 20 días necesitaba «cambiar algo» para dar descanso a algunos jugadores.