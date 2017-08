Tomás Rincón como alternativa Rincón pelea la posesión del balón con Arda Turan en un Juventus-Barcelona de esta pretemporada. / EFE/Edu Bayer El agente del venezolano viene a Valencia y el club no esconde el interés aunque sigue trabajando en las opciones que más convencen a Marcelino El centrocampista de la Juventus, en la lista para reforzar al conjunto blanquinegro T. C. VALENCIA. Domingo, 6 agosto 2017, 00:07

Tomás Rincón está en la lista del Valencia para reforzar el centro del campo. El venezolano es uno de los futbolistas que el club de Mestalla ha tanteado para cubrir la posición de pivote defensivo, probablemente la necesidad más urgente para Marcelino a escasos doce días de debutar en Liga contra Las Palmas. El nombre de Rincón lleva días vinculándose al Valencia y ayer cobró más fuerza por la visita del representante Norman Capuozzo a la ciudad. Con un escueto mensaje, «buenos días, Valencia», y una fotografía en la que la Ciudad de las Artes y las Ciencias sale de fondo anunciaba a través de las redes sociales el agente de Rincón que había aterrizado en Valencia.

El guiño de Capuozzo no alteró demasiado al Valencia, que no esconde el interés pero asegura que no estaba prevista una reunión inminente por Rincón. El jugador de la Juventus es un '6' clásico, de garra, que llegó al conjunto de Turín previo pago de dos millones -con una opción de compra obligatoria de ocho- al Génova. Este último curso jugó en el Génova los primeros seis meses de competición y en invierno reforzó a la Juve, que acabaría llegando a la final de la Champions. En total, Rincón disputó un total de 36 partidos en los que repartió tres asistencias y vio cinco cartulinas amarillas.

LOS NÚMEROS 29 años tiene Tomás Rincón, que ha sido internacional con Venezuela en 83 ocasiones. 2020 Al centrocampista aún le quedan tres años de contrato con la Juve pero está dispuesto a salir.

La competencia en la Juventus ha provocado que Massimiliano Allegri esté conforme en que el venezolano busque un nuevo destino y el centrocampista está conforme en jugar en la Liga española. Todo ello corre a favor del Valencia, que baraja la posibilidad de Rincón, de quien gusta su experiencia (29 años) y su recorrido por el fútbol europeo, ya que pasó por el Hamburgo y ha madurado en el Calcio.

El Valencia sigue trabajando para que el Inter de Milán rebaje sus pretensiones por Murillo

Rincón es la alternativa a dos de los centrocampistas que más convencen a Marcelino, Geoffrey Kondogbia y Grzegorz Krychowiak. Tanto el técnico como Mateo Alemany han reconocido que son las primeras opciones aunque de igual modo se admite que serán complicadas de concretar. Kondogbia y Krychowiak tienen sueldos similares (de unos cuatro millones y medio brutos por temporada) y contrato en vigor en Juventus y Paris Saint Germain, respectivamente. La baza a favor del Valencia es que, especialmente en el caso de Krychowiak, el interés del jugador por recalar en Mestalla facilita las conversaciones. El polaco no cuenta para Unai Emery pese a que fue el extécnico del Valencia quien convenció al PSG el pasado verano para que desembolsaran los 30 millones al Sevilla para contratar al centrocampista.

Entre Krychowiak, Kondogbia y Rincón está el trío de posibilidades favoritas para el mediocentro mientras no se acaba de desbloquear la llegada de Jeison Murillo. El Valencia sigue trabajando para convencer al Inter de Milán de que rebaje el precio inicial (15 millones) que pide por el colombiano. Como en el caso de Krychowiak y Rincón, Murillo está convencido de dejar el Inter y quiere volver al fútbol español, donde ya pasó por el Cádiz, Las Palmas y Granada.