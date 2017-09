Los suplentes... y Kondogbia Entrenamiento del Valencia CF. / Lourdes Martí El Valencia vuelve al trabajo con un Marcelino todavía renqueante LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 26 septiembre 2017, 19:58

Aún con la resaca de la victoria ante la Real Sociedad el Valencia ha vuelto al trabajo. Como es habitual, los titulares de la victoria en Anoeta se han ejercitado en el gimnasio de la ciudad deportiva mientras los suplentes lo han hecho sobre el césped. A ellos y los no convocados por decisión técnica se ha unido Kondogbia. El centrocampista saltó en el once inicial en San Sebastián pero no jugará ante el Athletic en Mestalla el próximo domingo (18:30 horas) ya que fue expulsado por doble amarilla.

La anécdota la ha puesto Marcelino García Toral quien todavía no se ha recuperado del todo del tirón que sufrió en la celebración del gol de Zaza que le dio los tres puntos al Valencia y se le ha visto andar con dificultad, algo que no le ha impedido dar órdenes a sus jugadores.