«Hemos sufrido. Debemos tener más continuidad durante los 90 minutos» Ziganda y Marcelino se saludan antes del partido. / manuel molines «Tenemos que crecer mucho, pero lo que han hecho hasta ahora estos futbolistas es para enmarcar. Les doy matrícula de honor», dice Marcelino Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:53

Marcelino García Toral parecía ayer haber disfrutado de una victoria agridulce. Pese a reiterar en numerosas ocasiones que estaba muy «orgulloso y satisfecho» por el trabajo de sus jugadores el tono de su comparecencia tras la victoria ante el Athletic desprendía algo de malestar: «Hemos sufrido mucho porque tenemos que crecer mucho. Fuimos irregulares a nivel de juego y competitivo. Debemos tener más continuidad durante los 90 minutos».

Insistió el técnico del Valencia en que a su equipo le falta crecer para no cometer tantos errores: «Ellos empezaron mejor, aunque nosotros nos rehicimos bien. Tuvimos fases de brillantez pero no las seguimos. Es obvio que hay que sufrir pero no debemos conceder como hicimos ante el Athletic. Debemos mejorar esta faceta y tener más control del balón. Sabíamos que nos iban a exigir y estoy tremendamente satisfecho por la victoria pero eso no me tapa los ojos para ver que nos queda mucho camino por recorrer y mucho que mejorar».

Pese a sufrir después de haberse puesto por delante, el técnico no cree que el equipo haya bajado el pie del acelerador: «No creo que nos hayamos relajado. Estos jugadores no son de eso. Son circunstancias. El dos a cero es un resultado que quieres tener pero si no mantienes la máxima intensidad, criterio de juego y movilidad, el rival te marca y ya te genera dudas. Llevamos poco tiempo y debemos mejorar en varias facetas de juego, no podemos conceder dos goles». El entrenador tiene claro qué hay que hacer para no repetir esos errores: «Trabajar, trabajar y tiempo. Esto es trabajar, insistir, mejorar y convencernos de que el partido no termina hasta el minuto 90. Es una cuestión de que pasen las fechas. Aun así, lo que han hecho hasta ahora estos futbolistas es para enmarcar, les doy una matrícula de honor». Recordó Marcelino a continuación los números que ha cosechado su Valencia: «Estamos terceros e imbatidos. En esta jornada hemos visto en otros partidos lo difícil que es ganar y tenemos que estar tremendamente orgullosos del rendimiento de este equipo».

Respecto al papel de Soler y Maksimovic en el sitio del sancionado Kondogbia apuntó: «Para un jugador es complicado cambiarlo de posición, a Soler le costó al principio y luego fue progresando y Maksimovic entró en el momento más complicado del partido ayudó en la faceta defensiva». Sobre si la jornada del próximo partido de Liga por los partidos de selección le vendrá bien al Valencia, Marcelino no tiene ninguna duda: «Es perfecto. Estos parones dan vida porque desconectas. Yo me voy a Asturias y estoy con la familia y amigos y me olvido de todo dos o tres días. Y a los jugadores también les viene bien».

Para finalizar, el entrenador lanzó un mensaje a la grada: «Es indudable que tener a la afición de nuestro lado nos va a ayudar a sumar muchísimos puntos y más para jugadores que vienen de la temporada anterior y no lo pasaron bien. Y además siendo un equipo muy joven como somos».