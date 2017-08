Spaletti trata de frenar la llegada de Murillo a Mestalla Jeison Murillo, en un partido entre el Inter de Milán y el Real Madrid. / REUTERS/Tyrone Siu «Es difícil que pueda irse esta semana», afirma el entrenador mientras el Valencia continúa negociando con la directiva del Inter M. R. Domingo, 13 agosto 2017, 23:50

valencia. Cuando Marcelino salte hoy al césped para empezar a preparar el priemr partido de Liga -ya quedan menos de cuatro días para eso-, se encontrará con los mismos de la anecdótica presentación del viernes. En Paterna seguirán los que han de marcharse y no habrá ninguna cara nueva. El técnico asturiano sigue deslizando un mensaje de tranquilidad, de que prefiere saltos de calidad tardíos a simples cromos nuevos a la de ya. Pero la realidad es que no deja de preocupar que el club no cierre incorporaciones, máxime cuando antes del fin de semana había optimismo en concretar el fichaje de Jeison Murillo.

El Valencia, sucesivamente, aspiró a contar con el colombiano para el Trofeo Naranja y, ya como mal menor, para el anual examen veraniego ante las peñas. Pero Murillo, al cierre de esta edición, seguía perteneciendo al Inter. Ya lo había avisado el sábado por la noche el entrenador del club de Milan, Luciano Spaletti, tras el partido amistoso ante el Betis. «Es difícil que pueda irse esta semana», deslizó.

A Spaletti le preocupa la lesión de uno de sus centrales, Ranocchia, y no quiere desprenderse de Murillo mientras el italiano no se someta a pruebas que evalúen su estado. Ayer se hablaba en Italia de la posibilidad de que el Inter pueda fichar a Garay. Cruce de caminos. En Valencia se da por hecho que el argentino saldrá, e incluso Marcelino no le hizo participar frente al Atalanta. No obstante, su destino parecía ser el Spartak. Además, la entidad de Mestalla quiere recuperar la mayor parte de la inversión realizada hace un año (por encima de los 20 millones) y el Inter, según las informaciones llegadas desde Italia, lo querría cedido.

El Valencia sigue trabajando en el mercado de fichajes, ahora más en las entradas que en las salidas. Se sigue confiando en concretar alguno de los fichajes. Además de la de Murillo hay otras operaciones abiertas. Nadie se atreve ya a afirmar que alguna vaya a fructificar antes del inicio de la Liga.