«No sería un sorpresón ganar, pero tienen un nivel más alto»

«No sería un sorpresón ganar en Madrid. Jugamos contra un grandísimo equipo, así lo dice sus últimos meses de competición: cuatro títulos en dos meses. A estas alturas tiene un nivel competitivo más alto que el resto», afirma Marcelino respecto al partido de mañana en el Bernabéu, para el que no estará Gabriel Paulista pero sí Murillo y Kondogbia como grandes novedades. En el otro lado, lo de Cristiano y Sergio Ramos lo ve el técnico de un modo más agradable. «Por el bien del espectáculo siempre deseamos que estén en el campo los mejores jugadores y estos dos son del más alto nivel mundial. Pero mentiría si no dijera que son dos preocupaciones menos. El Real Madrid está demostrando que tiene un plantilla amplia, no verá mermado su potencial».

Recuerda el preparador blanquinegro que el Valencia todavía es «un equipo en construcción», pero «puede marcarnos el nivel en el que estamos».

«Hay que estar muy atentos, trabajo colectivo, ser solidarios y dominar los repliegues con velocidad y organización», explica el técnico como claves a no olvidar. De Kondogbia y de su ubicación (por delante o por detrás del pivote), evitó no pisar zonas comprometidas: «Nos permite trabajo defensivo y aproximación al área contraria. Tenía claro que prefería un jugador que tuviera ida y vuelta y nos permitiera ambas cosas». Del árbitro de mañana (Fernández Borbalán) pasó de puntillas. «No me fijo en el árbitro, no tengo duda de que va a ser imparcial», pero se mostró contundente ante la situación creada por Cristiano: «Debemos respetarnos. Si es una falta de respeto, se expulsa y se castiga».