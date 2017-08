Valencia CF l Marcelino: «No sería un sorpresón ganar en el Bernabéu» Marcelino durante la rueda de prensa previa al partido del Valencia CF con el Real Madrid. / Valencia CF Marcelino avanza las salidas del Valencia de Abdennour y Nano, y espera fichajes de banda JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Viernes, 25 agosto 2017, 13:53

Marcelino no quiere que a su equipo se le dé por muerto este domingo en el Bernabéu. Es más, el técnico del Valencia ha apuntado que «no sería un sorpresón ganar en el Bernabéu». «Jugamos contra un grandísimo equipo, así lo dice sus últimos meses de competición. Ha ganado 4 títulos en 2 meses. A estas alturas tiene un nivel competitivo más alto que el resto por el nivel de enfrentamientos, pero vamos a jugar un partido y tenemos la ilusión y la ambición de lograr un resultado positivo. No lo consideraría un sorpresón».

El entrenador blanquinegro ha dado por hecho las inmediatas salidas del Valencia de Abdennour y de Nano, ha dicho que la baja en el entrenamiento de Garay es por una lumbalgia (descartando que sea por su incierto futuro), ha puesto en duda la participación de Parejo y ha confesado que el equipo necesita refuerzos de banda. «Tengo el convencimiento de que van a venir jugadores de banda, es una necesidad. Necesitamos jugadores para esa posición. Antes del 31 tendremos jugadores para completar la plantilla».

En ese último sentido, sobre Guedes, no lo ha querido descartar por completo. «Parecía que al principio de semana podía estar pero las circunstancias, no sé por qué motivo hay una pausa. No sé si definitiva o es un proceso hasta que el PSG decida».

Sobre la polémica que surgió en Madrid con los partidos de sanción a Cristiano, Marcelino sin entrar en más detalles ha empujado en favor del respeto hacia los árbitros. «Las personas y los profesionales debemos respetarnos y no porque sea de un sitio y de otro o tengo una camiseta u otra poder faltar al respeto. Si es una falta de respeto, lo expulso, lo pongo en el acta y al jugador o el profesional a cumplir la sanción que le corresponda».