Fútbol | Valencia CF Valencia CF | Marcelino: «Lo repito, van a venir cuatro fichajes, no cuento milongas» Marcelino García Toral / VCFplay El técnico es optimista pero evita pronosticar a qué aspira este año el Valencia JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Jueves, 17 agosto 2017, 14:13

Sonriente, locuaz y dicharachero. Marcelino García Toral ha querido transmitir en su primera rueda de prensa previa a un partido oficial su optimismo, no sólo de cara al encuentro de este viernes sino de cara a toda la temporada. Eso sí, el técnico blanquinegro ha querido dejar claro su firme convencimiento de la mejoría que tendrá su plantilla a partir del 31 de agosto cuando se cierre el mercado de fichajes. Ha sido rotundo. "Estoy convencido de que van a llegar jugadores, no sabría decir cuándo. Antes del 31 tendremos una plantilla competitiva. No cambio el mensaje cada cuatro días. Procuro ser frío y analítico y no contar milongas. Hay una realidad y unos tiempos que marca el mercado. Van a llegar como mínimo cuatro fichajes. Lo repito una y mil veces", ha afirmado.

Sobre las posibilidades de futuro, el preparador valencianista no ha querido 'mojarse'. "Soy optimista. Pero no soy adivino. Creo que vamos a tener un buen equipo. Por qué: primero por los que están me transmiten sensaciones muy positvas a mí. Me transmiten ilusión, las temendas ganas de revertir las situaciones de las temporadas anteriores donde no debemos olvidar que han sufrido mucho. El objetivo es generar o crear una plantilla muy competitiva. Nos faltan integrantes para hacerlo. Luego hacer un equipo".

Marcelino ha insistido en solicitar el apoyo de la afición en Mestalla, ha vuelto a dejar claro que no cuentacon Orellana pese a que está citado, que no tiene la certeza de lo que pueda pasar con Cancelo y Garay, y ha dejado claro que el fichaje de un delantero centro "no es prioritario", aunque no ha cerrado las puertas si se presentara una oportunidad de mercado.

