Fútbol | Valencia CF Valencia CF | Luboslav Penev: «No descarto entrenar a un equipo de Primera algún día» Penev durante su presentación como técnico del filial / Valencia CF El entrenador del filial apunta que el primer objetivo es «formar a los jugadores para el primer equipo» LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 18 julio 2017, 13:29

Lubo Penev ya ejerce de entrenador del Valencia Mestalla. El exdelantero llega a Paterna con el objetivo claro de «formar a estos jugadores para que el día de mañana estén preparados para el primer equipo». Por este lógico ha incidido en que debe tener «una relación fluida con Marcelino»: «Hablé ayer con él, voy a darle los jugadores que pida».

El búlgaro ha afirmado que el club le planteó la posibilidad de firmar «hace algunos meses» aunque no se formalizó hasta la semana pasada. Penev se ha mostrado orgulloso de regresar al Valencia: «Pocos extranjeros pueden decir que aquí estás como en casa» y ha asegurado que pese a que más de la mitad de jugadores «se han ido», queda tiempo para hacer un buen equipo.

Penev, que nunca ha entrenado en España cree que su llegada al Mestalla puede ser un trampolín a algunos años vista: «Ahora mismo centrado en el trabajo q me espera. No descartó un día tener una oferta de un equipo de Primera y entrenar pero no tengo prisa, poco a poco».

Por su parte, Luis Vicente Mateo, director de la Academia, lo presentó en nombre del club con la máxima «ilusión y responsabilidad»: «Agradecemos la actitud que ha tenido durante los días que hemos hablado con él por este proyecto. Sabemos que va a cumplir los objetivos marcados». El director deportivo del Valencia, Alesanco, también ha estado presente en la puesta de largo de Penev aunque no ha tomado la palabra.

PRESENTACIÓN