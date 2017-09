«Sigo fuerte y con moral intacta. Mi cese no es cuestión mía» Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:06

Míchel aseguraba tras la goleada en Mestalla que no temía sobre su futuro: «Sigo fuerte, soy un tío de moral intacta. Mi cese no es cuestión mía. No me compete a mí eso. Pero lo que tengo claro es que el foco de esto debe ir a mí, no a mis jugadores, bastante tienen ellos. No les puedo poner ningún pero en la actitud aunque cometan errores como lo puedo hacer yo». El técnico del Málaga insistió en que el marcador final de ayer y la temporada en general estaban castigándoles demasiado: «No sólo por el resultado, por cómo se ha dado. Hicimos una buena primera parte y nos fuimos perdiendo al descanso y eso te mina mucho la moral. Debemos seguir buscando opciones».