Marcelino: «Salimos a por la victoria, estoy orgulloso de lo que hicimos ante un buen rival» El asturiano presume de haber hecho más ocasiones de gol que el Levante, admite que faltó concretarlas y no le preocupan los tres empates consecutivos Marcelino García Toral Entrenador del Valencia C. V. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:35

valencia. A Marcelino no le quedó del todo un buen sabor del punto sumado. El técnico del Valencia consideró que su equipo puso más de su parte para llevarse el partido. Sobre todo por las ocasiones que fueron capaces de generar sus futbolistas, otra cosa bien diferente es el tema de la puntería ante el gol. Ahí, sin querer hacer herida, Marcelino estuvo más protector. «Hemos jugado un gran partido, competimos, salimos desde el primer momento a por la victoria. Lo demostramos con dominio de juego y también en número de ocasiones de gol. Nos faltó el acierto necesario, porque hubo algunas bastante claras. Estoy satisfecho y orgulloso de lo que hicimos contra un muy buen rival. Hemos competido a un gran nivel. Al final, lo que define las victorias es el acierto y no lo hemos tenido. Seguimos en progresión», explicaba el preparador valencianista.

Que el Valencia lleve tres jornadas consecutivas sin ganar no es por ahora motivo de inquietud por parte de su entrenador. «No estoy preocupado, lógicamente me hubiera gustado ganar más partidos. En todos los partidos que jugamos pudimos ganar. Quizás el que menos opciones tuvimos fue el encuentro contra el Atlético. Pero no me puedo ir disgustado en este campo. Jugamos a un gran nivel. Es verdad que falta materializar las ocasiones de gol, pero el rival sigue generando pocas ocasiones. Eso, en definitiva, demuestra el nivel competitivo del equipo. Generamos situaciones de ataque muy bien asociadas».

Sorprendió Marcelino a la hora de anunciar la alineación. Zaza se quedó en el banquillo y cogió el testigo esta vez Santi Mina. Tras el encuentro, argumentaba esta decisión el técnico, dando por hecho que fue una acción meditada y también acertada en vista de cómo actuó Mina sobre el césped. «Ha sido una decisión técnica. Intento poner siempre a los mejores en cada partido. Tenemos en cuenta para elegir al jugador la suma de los entrenamientos, de competición y análisis de rival, eso me hace tomar decisiones. Acertaré y me equivocaré a veces, pero lo que busco es ser justo. La participación de Santi -Mina- y el juego táctico que nos ha dado ha sido muy alto. Sabíamos cómo jugaba el Levante. Creíamos que era la mejor solución y visto el partido, cómo ha actuado Santi y Simo... volvería a tomar la misma decisión».

Rodrigo Moreno Delantero del Valencia

De Muñiz dijo: «Nos hemos felicitado. Tuvimos la gran virtud de ver al Levante con menos posibilidades de gol y con menos dominio del rival que en partidos anteriores y eso es mérito de nuestros jugadores. Estoy muy orgulloso».