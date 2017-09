Valencia CF | Las rotaciones hacen sitio en el once a Guedes Los jugadores del Valencia durante uno de los entrenamientos de esta temporada en la ciudad deportiva de Paterna. / DAMIÁN TORRES Marcelino reconoce que le gustaría llevar más encuentros ganados y califica de partido trampa el duelo ante un Málaga necesitado El técnico del Valencia anuncia cambios en el equipo y el objetivo es volver a sumar de tres en tres HÉCTOR ESTEBAN Martes, 19 septiembre 2017, 01:27

valencia. Míchel llega a Valencia con sus barbas a remojo. La cuarta jornada se ha cobrado la primera víctima en Primera División. En Mendizorroza le han dado boleto a Luis Zubeldía por no sumar ni un punto para el Alavés y en tierras malacitanas transitan en la tabla en la misma situación. Además, Míchel y el jeque no tienen una buena relación. Es complicado que Al-Thani se lleve bien con alguien. Las mil y una noches en Málaga ya no relucen y que en La Rosaleda se vean partidos de Segunda es cuestión de tiempo. Al teécnico la venta de Fornals, Camacho y Sandro le ha desmontado un bloque que realizó un gran final de temporada. El partido de esta tarde es a uno fijo en la quiniela. Cualquier variante sería una sorpresa y el primer bofetón serio para el nuevo proyecto. El Valencia es mejor equipo que el Málaga. Muchísimo mejor. Y necesita los tres puntos para consolidar el efecto Marcelino, especialmente cuando la visita a San Sebastián el domingo no va a resultar un paseo.

El Málaga fue el invitado en la inauguración del Wanda Metropolitano la pasada jornada. Los de Míchel, dentro de sus limitaciones, plantearon un partido muy serio y el Atlético ganó gracias a la pólvora de Griezmann. Los andaluces pudieron dar la sorpresa pero entre Oblak y su ineficacia atacante se llevaron otra derrota a casa. Por eso Marcelino calificó el partido de hoy de trampa. El Málaga ha perdido tres de los cuatro encuentros por la mínima.

El asturiano prepara rotaciones. Así lo confirmó ayer en la rueda de prensa previa al entrenamiento. El técnico reclamó nada más llegar al Valencia una plantilla corta para que todos los futbolistas se sintieran integrados en la dinámica de trabajo. Lo que se llama en fútbol estar enchufado. Hoy, el partido ante el penúltimo de la tabla es propicio para sumar kilómetros en el rodaje. El empate ante el Levante es positivo, pero ayer Marcelino no escondió que le gustaría llevar en la clasificación más partidos ganados en este momento.

Uno de los nombres propios es el de Guedes. El portugués ha salido desde el banquillo en los dos partidos que ha estado en la lista. Andreas Pereira llegó para empezar de titular mientras que el paso del luso ha sido más pausado. En los pocos minutos que ha jugado ha propuesto cosas. Ante el Atlético de Madrid, la incorporación de Guedes abrió la rendija a una posible victoria del Valencia. Ante el Levante, el equipo también mejoró con él en el campo. Si no es en banda, su posición también puede estar como segundo delantero. El propio Marcelino, que en un principio era reacio a contar con el luso en ataque, ha visto que es una variante interesante.

El partido ante el Málaga es ideal para dar descanso a muchos titulares de cara al partido ante la Real Sociedad. En el lateral izquierdo, Lato puede tener su oportunidad. Marcelino está muy satisfecho con el trabajo del canterano, que ha demostrado que es un recambio de garantías de Gayà, que hasta ahora ha jugado todos los minutos de Liga -en el Bernabéu como extremo izquierdo-. Por la derecha, Nacho Vidal es una opción. Marcelino corrigió en varias ocasiones a Montoya el sábado ante el Levante. El catalán se vio superado por Ivi.

Carlos Soler también puede disfrutar de un merecido descanso. Lo ha jugado todo, partido con la sub-21 incluido. Arriba, se espera la vuelta de Zaza. El italiano de sangre caliente fue noticia por su suplencia ante el Levante y la posterior mala digestión que le causó la decisión. Más allá de la polémica, el Valencia lo que realmente necesita son los goles del italiano.