Rodrigo: «Tengo mucha alegría y felicidad, son todo buenas sensaciones»
EFE VALENCIA Viernes, 29 septiembre 2017, 14:25

El delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, mostró hoy su satisfacción tras haber sido convocado por el seleccionador nacional Julen Lopetegui y reconoció que está convencido de que si mantiene su actual nivel "vendrán buenas noticias" tanto a nivel individual como colectivo.

Rodrigo regresa a la Selección española tras casi tres años de ausencia, pues su única participación con la absoluta fue el pasado 12 de octubre de 2014 en Luxemburgo en la victoria de España por 4-0 y en la que participó desde el minuto 82.

"Tengo mucha felicidad, mucha alegría... son todo sensaciones buenas. Al final lo que nos da de comer es nuestro equipo, el día a día y estoy seguro de que si sigo haciendo las cosas bien sólo vendrán buenos momentos y buenas noticias", dijo Rodrigo en una entrevista en la radio oficial del club.

"Hace ya bastante tiempo de la última vez que estuve, hace unos tres años", recordó el delantero del Valencia, quien ha firmado su mejor arranque goleador en Mestalla con tres goles en seis partidos.

El delantero hispano-brasileño explicó que ha sido fundamental para su convocatoria el buen arranque del Valencia. "Al final el fútbol es un deporte colectivo y si el equipo va bien beneficia a todos a nivel individual, sobre todo para poder disputar competiciones europeas. Hay que seguir en esta línea positiva y tenemos una oportunidad para seguir creciendo", declaró.

Rodrigo recordó que el pasado verano nunca tuvo dudas sobre su futuro en Mestalla, aunque reconoció que quiso saber si el Valencia contaba con él y subrayó el potencial humano del vestuario y el acuerdo del club en fichar este tipo de jugadores.

"Dudas por mi parte no tenía, siempre me he llevado bien con todos. Yo sabía que el club iba a sufrir una reestructuración porque las cosas no habían salido bien y lo que quería era saber es si contaban conmigo. Nunca he tenido dudas y estoy contento por seguir y porque las cosas van bien", indicó.

"Creo que poco a poco estamos creando un grupo no solo a nivel futbolístico sino humano muy fuerte y muy bueno y eso para alcanzar objetivos importantes es fundamental. El club ha buscado un perfil de jugadores que se adapten al grupo, que asuman cuando juegan y cuando no lo hacen. El entrenador da confianza a todos y ése es el camino", finalizó.

Por su parte, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, apuntó en rueda de prensa que "me alegro mucho por él y por el resto que van a sus respectivas selecciones".

"Siempre confiamos en él, nos parecía que tenía muy buenas condiciones, aquí no ha demostrado toda su capacidad y estamos a tiempo de verlo y disfrutarlo. Ojalá esta convocatoria le sirva como un punto más de autoestima y confianza que seguro que le va a venir muy bien", concluyo el técnico asturiano.