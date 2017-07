Robert Ibáñez vuelve al grupo tras su grave lesión Gayà y Robert, en el entrenamiento vespertino de ayer en Paterna. / jesús signes El extremo valenciano entrena con sus compañeros y Marcelino dirige por primera vez a Gayà y Carlos Soler LOURDES MARTÍ Viernes, 28 julio 2017, 00:22

valencia. Marcelino contó con dos caras nuevas en la sesión vespertina de ayer. Carlos Soler y José Luis Gayà se ejercitaron por primera vez a las órdenes del técnico asturiano. Ambos futbolistas concluyeron más tarde sus vacaciones al haber disputado el Europeo con la selección española sub 21. Aunque volvieron al trabajo en Paterna la semana pasada, no se habían ejercitado junto al resto de sus compañeros ya que no realizaron la gira norteamericana.

Las sesiones en familia han terminado y ayer Marcelino contó con un gran número de futbolistas pese a las bajas por lesión. Desde que se fichara a Neto a principio de mes, el entrenador no había incorporado ninguna pieza nueva al trabajo de preparación de la temporada.

Cancelo y Vinícius volvieron a saltar al césped como ya hicieron la semana pasada, al igual que Rodrigo Moreno y Santi Mina. El futbolista gallego se lesionó en el stage de Évian y los servicios médicos consideraron que era mejor que se recuperara en Paterna, por lo que no fue a la última gira. Los plazos se han cumplido y ayer ya se puso a las órdenes de Marcelino al igual que Rodrigo. El delantero sufrió una sobrecarga muscular tras el primer partido en Canadá y regresó a casa. Lo hizo junto a Garay, sin embargo el defensa argentino no se ha recuperado todavía y ayer realizó trabajo en el interior de las instalaciones. También continúan recuperándose de sus respectivas dolencias Lato, Nani y Sito.

La mejor noticia del entrenamiento fue la incorporación de Robert Ibáñez, que vuelve a entrenarse una vez superada su grave lesión. El centrocampista se rompió el pasado 22 de noviembre en la recta final de un choque entre el Leganés, equipo en el que estaba cedido, y Osasuna. Volvió a Valencia para recuperarse de su lesión de ligamento cruzado y colateral de su pierna derecha, pero no se había ejercitado con el primer equipo hasta ayer. Marcelino le observó con especial interés, algo que también hizo con el joven guardameta Cristian Rivero.