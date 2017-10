La Generalitat estima que Riba-roja no debe pagar 25 millones al Valencia CF por Porxinos Porxinos / Irene Marsilla El club ha denunciado al Ayuntamiento y el Jurídic desestima la petición de la entidad de Mestalla H. E. Valencia Martes, 17 octubre 2017, 12:42

El Consell Jurídic Consultiu ha emitido un informe por el que desetima la petición del Valencia CF, a través de su sociedad Litoral del este, de casi 25 millones de euros por la anulación por parte de la conselleria de Medio Ambiente de 25 millones de euros.

El Valencia presentó un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Riba-roja por la anulación del PAI en el que reclama un dinero que llevaría a la quiebra a la entidad municipal. El contencioso ha sido admitido a trámite, aunque el Consistorio estima que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, aunque no es vinculante, refuerza su posición de no pagar al Valencia. El alcalde de la localidad, el socialista Robert Raga, siempre ha defendido que no piensa pagar ni un euro y pidió el informe al órgano de la Generalitat para que validara sus argumentos.