Reunión con el agente de Orellana para tratar su salida

Llegó en enero en uno de esos fichajes inesperados que realizó el Valencia (se calificó de 'oportunidad de mercado' porque no era ése el objetivo que se pretendía) y ahora no va a empezar ni la Liga con el Valencia. Al menos esa es la firme intención. Marcelino se lo dejó claro al jugador, no participó tampoco en el Trofeo Naranja y ayer estaba ya en Valencia su representante, con el fin de encontrar la fórmula adecuada con el club blanquinegro para ver cómo se resuelve su salida, quizás a Turquía. Hay que recordar que Orellana ha sido, por ahora, el único fichaje tutelado al cien por cien por José Ramón Alesanco, ya que aunque también cerró él a Zaza, lo cierto es que García Pitarch había participado en gran medida en la llegada del delantero italiano.

Ahora, con la inminente marcha de Orellana -el Valencia tuvo que efectuar la opción de compra de 3 millones y ya veremos cuánto acaba sacando-, quedará una vacante en la zona ofensiva, aunque Marcelino nunca vio al chileno dentro de ese esquema de 4-4-2 que pretende imponer. Ni con la lesión de Nani ha podido encontrar Orellana un hueco en ese dibujo. En ese grupo de jugadores que continúan estando en la parrilla de salida, se encuentran los Vezo y Vinícius, por ejemplo, sobre los que el Valencia todavía no maneja propuestas para pensar que pueden abandonar la disciplina en las próximas fechas. El compromiso de Alemany ante los peñistas fue que iban a llegar refuerzos de calidad, pero las salidas tampoco hay que perderlas de vista.