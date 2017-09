Un respiro para Lim Gaitán y Carlos Soler luchan por la posesión en el encuentro del sábado. / AFP PHOTO/JAIME REINA El empresario ha visto en directo los tres partidos del Valencia esta temporada después de pasar quince meses sin pisar Mestallla La grada y el equipo responden con el dueño en el palco T. CALERO VALENCIA. Lunes, 11 septiembre 2017, 00:02

Peter Lim pasó quince meses sin pisar Mestalla y ahora no hay quien le pare. El dueño ha visto en directo los tres encuentros de su equipo en la presente temporada. A lo largo del verano reconoció en varias ocasiones Mateo Alemany que el regreso de Lim a Mestalla era un paso necesario en pos de recuperar la normalidad y el magnate aceptó el consejo de su director general: vio ganar al Valencia ante Las Palmas, el empate del Bernabéu y las tablas contra el Atlético de Madrid en un encuentro en el que, eclipsado por el argentino Pablo Aimar, pasó desapercibido para la grada.

Quizás sea esa la mejor noticia para la administración Meriton después de acumular multitud de problemas que provocaron las críticas de la parroquia blanquinegra y la larga ausencia de Lim por Mestalla durante la 2016-2017. Como en los momentos iniciales del proyecto, el empresario pudo disfrutar de un estadio entregado (casi 44.000 espectadores el sábado) y un Valencia que funciona a las órdenes de Marcelino García Toral.

La sensación de haber conformado un equipo competitivo es un alivio para Peter Lim. Tanto Anil Murthy como Alemany se propusieron empezar la reconstrucción del club por el césped y ese camino parece bien encauzado. El respiro para el dueño del Valencia es, no obstante, relativo. Los problemas económicos no han sido solventados y la multa de 23 millones de la Unión Europea -en el club no hay excesiva confianza de que prospere el recurso- sigue amenazando el plan de negocio de Meriton. Además, en agosto se cumplieron diez años desde que se pararan las obras de un nuevo Mestalla que en estos momentos no entra en la lista de prioridades de Lim.

El dueño del Valencia siguió el partido ante el Atlético en el palco VIP, junto a su familia, y hasta ahí se acercaron Murthy y Alemany para charlar con el jefe. La del sábado era la decimotercera visita de Lim a Mestalla con un balance de cinco victorias (Elche, Real Madrid, Levante, Mónaco y Las Palmas), cinco empates y tres derrotas, la última ante el Villarreal (0-2).