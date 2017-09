Lim repite en Mestalla y la grada se entrega a Aimar Pablo Aimar saluda al público de Mestalla. / valencia cf T. C. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:20

valencia. Casi quinientos días le costó a Peter Lim volver a pisar Mestalla desde que viera cómo el Villarreal pasaba por encima del Valencia el 1 de mayo de 2016. A partir de ahí y con la grada soportando la crisis de resultados, el magnate no se dejó ver por el campo de la Avenida de Suecia. Se ausentó Lim hasta el debut en Liga contra Las Palmas; ya con Marcelino en el banquillo y Murthy y Alemany de responsables del día a día en el club. Ayer el dueño repitió y su presencia pasó desapercibida para una grada que se entregó a Pablo Aimar, el 'pibe inmortal' de los buenos tiempos.

La megafonía anunció la presencia del argentino, que agradeció emocionado desde el palco la tremenda ovación de Mestalla. El tributo al '21' no hizo sino aumentar la temperatura de un estadio que registró una gran entrada -43.859 espectadores- y no dejó de empujar al equipo desde antes de que arrancara el choque, con un espectacular recibimiento, hasta el pitido final del árbitro. Por el palco se respiró fútbol porque además de Aimar estuvieron Marcos Senna, Penev o el argentino Heinze, ex del Real Madrid o el Manchester United entre otros.