Valencia CF | Quintos para sacar el aprobado LAS PROVINCIAS toma como referencia las tres clasificaciones en las que se puede encuadrar el objetivo del equipo para salvar la temporada El Valencia lleva dos jornadas en Champions, algo que no ocurría desde mayo de 2015 Miércoles, 27 septiembre 2017, 01:52

valencia. ¿En qué posición debe quedar el Valencia a final de esta temporada para poder decir que se ha cumplido con el objetivo? ¿Es la Champions? La afición, que a principios de verano estaba ciertamente comedida, empieza a despertar y hoy en día la opinión general circula más en la dirección de que la vuelta a Europa tiene que ser el premio final sí o sí. La única disyuntiva es si ese retorno a la competición continental se hace con la alfombra roja de la Champions o si se coge el camino asfaltado y algo más frío de la Europa League. Cuando a lo largo de la pretemporada se le ha preguntado por esta cuestión a los dirigentes o al mismo Marcelino, las respuestas por lo general siempre han sido algo difusas, pero conforme la competición va avanzando y a pesar de que la filosofía de 'partido a partido' es un lema impuesto casi desde arriba, empiezan a darse fugas verbales. A Marcelino es difícil 'pillarle', pero con los jugadores es diferente. Zaza, por ejemplo, eufórico cuando le metió los tres goles al Málaga, lo tuvo claro aún sin entrar en detalles: «Queremos llegar a Europa».

Es difícil calibrar a qué está obligado el Valencia actual. Por eso, LAS PROVINCIAS ha querido escoger tres posibles baremos con los que hacer una clasificación final más ajustada a la realidad. Por un lado, se ha tomado el ranking que resulta en función del tope salarial que hace apenas unos días hacía público la Liga de Fútbol Profesional. Con 113 millones de euros como límite blanquinegro, el Valencia debería acabar en quinta posición y por detrás de los 159 del Sevilla. El Villarreal, ahora de Javi Calleja, queda sexto y a cierta distancia (casi 88 millones).

Además, otro posible cómputo que se debería tener en cuenta sería la clasificación histórica, cuestión en la que ha perdido el Valencia la posición de privilegio que tenía en favor del Atlético de Madrid. Ahí se mantiene la cuarta plaza. Y, por último, se podría escoger el valor económico que una de las páginas webs especializadas en fútbol (Transfermarkt) otorga al valor económico que en el mercado se le atribuyen a los futbolistas de cada equipo. Ahí el Valencia sale un poco peor parado que en las otras comparativas, porque es sexto (182 millones de euros), 14 millones por detrás del Villarreal -quinto-.

A Marcelino se le ha preguntado en varias ocasiones por el final de la película y hasta se acostumbra de buen talante a la insistencia periodística. Del Marcelino del 5-0 al Málaga al Marcelino del 2-3 en Anoeta no hay muchos matices que diferencian su visión de la situación. «Si no seguimos creciendo, no nos va a dar para estar en la parte alta. Tenemos que seguir con la misma humildad. Hasta abril no sabremos por qué luchamos». Palabras de Marcelino tras vapulear al Málaga. Cuando se impuso a la Real Sociedad, el técnico valencianista todavía era más escueto en sus pronósticos de futuro: «Me gusta tener ambición de mejora constante».

Tiene la suerte el Valencia de haber sabido fichar a un entrenador con la suficiente experiencia para saber que aún manejando un equipo competitivo como el que maneja (él lo sabe bastante bien) y con ciertas garantías de futuro, el fútbol en ocasiones no es muy justo que digamos. Aún así, el entrenador es el primero en echar el freno al desmadre popular que se puede dar echando un simple vistazo a la clasificación. De haber empatado Betis y Levante este lunes, el Valencia luciría en solitario la cuarta posición, la que da derecho a entrar en Champions -este año ya sin la farragosa previa del verano-. Ahora, el equipo es cuarto pero con los mismos puntos que el equipo andaluz (12) y uno más que el Real Madrid. Dos jornadas consecutivas llevan ya los valencianistas siendo cuartos, algo que no ocurría desde mayo de 2015 (el año de los 77 puntos de Nuno).