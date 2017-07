La primera prueba de Soler, Gayà y Cancelo Gayà, nada más llegar a Bournemouth. / lázaro de la peña/vcf El técnico se deja en casa a Rafa Mir y Vinícius por decisión técnica mientras que Lato no viaja a Inglaterra por precaución «Me gusta Marcelino y transmite confianza», asegura el centrocampista antes del amistoso contra el Bournemouth LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 30 julio 2017, 00:24

El Valencia volverá a jugar hoy (16 horas) un partido de los que le gusta a Marcelino. Por fin. Tras la gira por Estados Unidos y Canadá que tan poca gracia le hizo el técnico asturiano, el equipo blanquinegro se enfrenta al Bournemouth. Es en un estadio modesto, el más pequeño de la Premier League, con capacidad de poco más de 11.000 espectadores pero con un terreno de juego en condiciones y en una ciudad europea.

El quinto amistoso de la pretemporada servirá para ver por primera vez a Carlos Soler, José Luis Gayà y Joao Cancelo. El centrocampista ofreció ayer su impresión sobre sus primeros entrenamientos con Marcelino. «Me gusta y transmite confianza. Estamos trabajando fuerte y con las ideas muy claras y esperamos ponerlas en práctica contra el Bournemouth», aseguró Soler. El valenciano, junto a Gayà y Cancelo, es la principal novedad en la lista de convocados que ofreció Marcelino y en la que ya deja claro que hay jugadores que no tienen sitio como es el caso de Vinícius Araújo. El delantero regresó de vacaciones junto al lateral portugués después de su cesión y el Valencia continúa buscándole salida. Por decisión técnica también se quedó fuera otro atacante, Rafa Mir. El canterano anotó en el primer partido de la era Marcelino en la goleada ante el Laussanne, pero el técnico asturiano decidió dejarlo en esta ocasión en Valencia donde tampoco tuvo tiempo para descansar ya que ayer participó en el partido del Mestalla a las órdenes de Penev.

Los otros dos canteranos que no viajaron, aunque por distintos motivos, fueron Toni Lato y Robert Ibáñez. El de la Pobla de Vallbona se lesionó durante el transcurso del partido de la gira americana frente al Cosmos y las molestias ya le impidieron participar en el choque ante el Cincinnati. Tras trabajar en solitario, Lato fue la cara nueva en el entrenamiento del pasado viernes. Aunque realizó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, al igual que el sábado, el cuerpo técnico prefiere no forzarlo. El que sí que se ha vuelto a sentir futbolista esta semana ocho meses después de su grave lesión es Robert Ibáñez, quien todavía no está al cien por cien pero promete volver más fuerte y ya se ha ofrecido a Marcelino para ser uno más del primer equipo.

Otro que no ha viajado es Ezequiel Garay. El defensa argentino regresó antes de tiempo de la gira norteamericana por una sobrecarga muscular y desde entonces no ha trabajado con el equipo ningún día. Haciéndole compañía junto a los recuperadores en Paterna estarán Sito, también con molestias y el lesionado de larga duración, Nani.

En Bournemouth podrán hacer de guía a sus compañeros jugadores como Parejo, ya que hace casi un año justo -el pasado tres de agosto- el entonces Valencia liderado por Pako Ayestarán jugó en el mismo lugar. No pudo pasar el Valencia de un empate a uno en el que el gol lo marcó el ya exblanquinegro Enzo Pérez. Pero más allá del resultado del partido que se disputa a las 16 horas, este servirá para que los jugadores empiecen a poner en práctica las directrices que Marcelino ha ido inculcando, sobre todo durante esta intensa semana de trabajo en la que el asturiano ha dedicado tiempo ha realizar charlas en las que se incidió en que el objetivo fundamental es garantizar la seguridad defensiva.

En tres de los cuatro partidos que ha jugado esta pretemporada, el Valencia ha mantenido la portería a cero. Marcelino debutó con goleada ante el Lausanne (0-5) y en el siguiente encuentro, también disputado durante el stage en Évian, el Valencia se enfrentó al Sporting de Portugal en un partido que terminó cero a tres. En la estadía en Canadá y Estados Unidos, el equipo sufrió la primera derrota (1-0) con además una mala imagen frente al Cosmos. El sabor de boca con el que el Valencia terminó la gira transatlántica no fue tan mala gracias a la victoria ante el Cincinnati. Con el de hoy, restan tres amistosos antes de que arranque la Liga. El día cinco en Alemania ante el Werder Bremen y el once, el debut en Mestalla en la presentación ante el Atalanta. Tras el choque de hoy, el equipo volverá al trabajo el miércoles.