Portazo a las distracciones en el Valencia CF Marcelino, con Parejo y Orellana en un entrenamiento. / juan j. monzó Marcelino pasa del mercado de invierno: «Me centro en el equipo, lo demás se me escapa» | «Nosotros no entregamos el balón a nadie», defiende el asturiano, que ve puntos comunes entre su propuesta y la de Setién TONI CALERO VALENCIA. Sábado, 14 octubre 2017, 01:09

El encuentro de mañana entre el Betis y el Valencia está marcado por los dos técnicos que ocupan los banquillos: Quique Setién y Marcelino. El cántabro estuvo a punto de firmar por el club de Mestalla y finalmente fue el asturiano quien se hizo cargo del tercer proyecto de Peter Lim. La Liga arrancó y ambos equipos funcionan. Llegados a este punto, a Marcelino le interesa más bien poco lo sucedido en verano. «Yo no competí contra nadie para entrenar aquí. El Valencia hablaría con otros, como es lógico, y me eligió porque llegamos a un acuerdo», dijo el asturiano, quien ve «muchos puntos en común» entre su propuesta y la de Setién y espera un encuentro de ida y vuelta en el Benito Villamarín.

El discurso de Marcelino tuvo además un tono reivindicativo. No está de acuerdo el técnico en que el Valencia desprecie la posesión. «Nosotros no regalamos el balón a nadie», explicó, antes de escapar al apelativo de conjunto revelación: «Hasta ahora hemos sido un equipo solvente, competitivo y estable. Todo eso es lo que queremos seguir siendo, pero lo que hemos hecho hasta ahora no nos servirá para seguir decantando partidos. ¿Qué seremos? No sé lo que seremos, nos centramos en intentar mejorar cada día».

El único deseo con el que Marcelino afronta el duelo ante el Betis es el de «ganar», mientras Setién calificó ayer al Valencia como «un equipazo convencido del trabajo que hace». El técnico del Valencia podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Vezo y Orellana -ambos sin ritmo de competición- y dice no estar preocupado por las cuatro amarillas que acumula Parejo: «Estoy muy satisfecho de su rendimiento, es muy importante. Tiene cuatro y cuando llegue a cinco descansará. No me condiciona».

Antes de la sesión, Marcelino se reunió a pie de campo con Anil Murthy y Mateo Alemany. Los tres intercambiaron opiniones durante casi treinta minutos de forma distendida y según el técnico, el mercado de invierno aún queda muy lejos. «Hasta el 31 de agosto dividí mi atención entre el equipo y la formación de la plantilla. Creo que en circunstancias muy difíciles armamos un equipo competitivo. A partir de ahí, me centro en optimizar el rendimiento. Todo lo demás se me escapa. Ya hablaremos de si el equipo necesita reforzarse o hacer algún cambio. No estamos pendientes del mercado de invierno», aseguró.