Muñiz: «No podemos permitirnos depender de un solo jugador para hacer gol» El técnico granota destaca la aportación de sus jugadores para no perder la cara al partido, un derbi «intenso, con pasión y deportividad» Domingo, 17 septiembre 2017

valencia. No es López Muñiz una de esas personas que suelen ser muy expresivas y que sólo con verlas percibes su estado de ánimo. Pues pese a esta característica tan habitual, al entrenador del Levante se le vio tras el partido mucho más relajado que otras veces, plenamente satisfecho de haber pasado con nota un escollo como el que supone enfrentarse a un Valencia que, como su equipo, todavía no conoce la derrota en lo que va de Liga.

Orgulloso de su gente, el preparador granota fue desgranando cómo vio el desarrollo del encuentro. «El partido fue como se esperaba -decía en un primer término-. Intenso, con mucha pasión, en definitiva un derbi en las gradas pero también en el campo. Destacaría la deportividad dentro del campo, espero que fuera también la haya habido. Hubo buen juego, en ocasiones buenas combinaciones y en otras mucha intensidad. Era muy difícil enlazar pases en zonas peligrosas. El Valencia es verdad que tuvo minutos buenos de cierto dominio en la primera parte pero luego lo equilibramos. La posesión era compartida y cuando ellos tenían el balón, era en zonas bastante tranquilas. Destacaría sobre todo un ritmo frenético en cuanto a intensidad».

Le hizo más daño Rodrigo en la primera mitad al Levante que tras el descanso. Fue en ese corto periodo de reflexión cuando los granotas ajustaron la estrategia. «Se corrigen ciertas situaciones, en la primera parte Santi Mina venía a recibir y Rodrigo era el que iba a la espalda. Se comenta, se ve, se analiza... Dentro del campo también eran conscientes de esa situación los futbolistas. Hay que estar atentos a la segunda jugada. Luego estuvo bastante controlado. Nos enfrentamos a un buen rival y dimos buena talla. Pudimos desnivelar el marcador para uno y otro lado», confesaba.

Sergio Postigo Central del Levante

La falta de goles del delantero centro no parece ser un problema por el momento para Muñiz. Al menos públicamente. «Hay que seguir trabajando en equipo. No podemos depender de un jugador, no nos lo podemos permitir. No somos como Barça, Real Madrid y Atlético que podamos traer un jugador de 30 millones de euros. Somos un equipo que tenemos que trabajar el tema colectivo. El gol tiene que llegar de todo el mundo que está participando. Intentaremos afrontar los partidos como juego colectivo».

Que su equipo lleve cuatro jornadas sin perder es un dato especialmente significativo pero no concluyente. «Nunca sabes, esto es fútbol. No te puedes confiar. Cada partido son tres puntos en juego y hay que afrontarlo con el mayor de los esfuerzos. El equipo transmite sensaciones muy buenas. Estamos ahí siempre, siempre compite. Eso hace que el equipo no se sienta inferior a nadie».