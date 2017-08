Valencia CF | Peter Lim vuelve a aparecer en escena para satisfacer a Marcelino con los fichajes Pereira, con la camiseta del Granada. / REUTERS Guedes y Andreas Pereira no han participado este fin de semana en los partidos del PSG y Manchester United respectivamente C. V. Domingo, 27 agosto 2017, 01:24

valencia. Cinco días tiene por delante todavía el Valencia para no estropear los planes que tiene Marcelino. Si el viernes el técnico afirmaba sin tapujos que esperaba para finales de esta misma semana que el fichaje de Guedes estuviera confirmado y que estaba completamente seguro que los refuerzos de banda iban a llegar antes del cierre de mercado este viernes, en el club se ha optado por la estrategia de pasar de las primeras sensaciones de euforia respecto al jugador del PSG y también sobre Andreas Pereira, a cierta prudencia (ninguno de los dos ha jugado este fin de semana con sus respectivos equipos). Aún así, no hay síntomas que inviten a pensar que Marcelino se llevaría un disgusto al no tener al final a un futbolista como Guedes, que teóricamente resuelve las carencias en varias de las posiciones de ataque que tiene el equipo.

Lo curioso es que mientras Alemany decía la última vez que se le preguntó sobre la participación de Peter Lim en las negociaciones que esa labor correspondía a los ejecutivos -aunque luego daba marcha atrás-, con la presencia del máximo accionista en Paris este sábado de nuevo vuelve a situarse en el foco de la atención. Que Lim esté en Paris no debe ser noticia, que haya visto en directo al PSG ya extraña algo más pero que lo haga por segunda vez en apenas unos días y justo cuando se sabe de las negociaciones que hay abiertas con el club francés para la cesión de Guedes (no se puede pensar en una compra por el Valencia), es un hecho bastante claro de bajo qué parámetros se está moviendo el club. Hay necesidad para cerrar los frentes.

Ver a Lim en el palco del Parque de los Príncipes y justo en la fila de detrás de Nasser Al-Khelaifi es desde luego muy sintomático. La llegada de Lim a Mestalla la semana pasada coincidó, curiosamente, con la presencia en el campo valencianista de Murillo y Paulista -con lo de Kondogbia al caer-, y la cita del Bernabéu esta noche puede llegar acompañada por el empujón definitivo sobre Guedes.

A Lim lo que le gusta es llegar a escenarios del caché del Bernabéu y dejarse ver. Ya estuvo en el campo madridista hace dos temporadas (8-5-2016) y, además ocupó la primera fila del palco luciendo rango de dueño de la entidad. Fue, dicho sea de paso, la última vez que vio al Valencia en directo antes de dejarse ver hace hoy justo nueve días.