Fútbol | Valencia CF Las peñas del Valencia CF no viajarán a San Sebastián por reformas en Anoeta Comunidado de la Real Sociedad. / L. M. El conjunto vasco informó al colectivo de los problemas de reubicación LOURDES MARTÍ Valencia Jueves, 14 septiembre 2017, 12:40

La Agrupación de Peñas no viajará a San Sebastián. La Real Sociedad informó al colectivo presidido por Blas Madrigal de que no dispone de entradas disponibles para la afición visitante por reformas en Anoeta así que no podrán ofrecer billetes a los aficionados para que acudan al partido del próximo domingo 24 de septiembre.

Las peñas quieren dejar claro que ese es el único motivo por el que no viajan a San Sebastián y que éste no tiene nada que ver con que su relación con el Valencia CF no sea todo lo fluida que deberían serlo a causa de la decisión de arrebatarles las entradas prometidas para el derbi del sábado en el Ciutat.