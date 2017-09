Valencia CF | Simone Zaza: «Lo que pasó está olvidado» Zaza dice que su enfado fue por la suplencia, no con Marcelino ni los compañerosNo tengo que reivindicar nada, en lo único que fallé fue en no ir a saludar a la afición, tengo que mejorar eso», apuntó el atacante italiano J. C. VALLDECABRES VALENCIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:09

Fue la estrella de la noche. Sobre él estaban todos los focos antes del partido y ciertamente Simone Zaza demostró que le va la marcha. Con toda la presión que se había generado en torno a su actitud y la tensión que pudiera haberse generado con Marcelino, al delantero del Valencia le salió su noche mágica. Mejor día imposible. Luego, ya como propietario del balón del partido, el futbolista comparecía ante los periodistas para hablar sobre todo lo que se había generado a raíz del enfado que tuvo con la suplencia el sábado y con el hecho de haberse marchado al vestuario sin saludar a la afición de no haber intervenido a tiempo el propio entrenador.

«Se han dicho mentiras de que estaba enfadado con mis compañeros, con el entrenador y la afición. Eso es mentira», decía con cierta rotundidad el futbolista, en un intento por dejar las cosas claras. Para que no quedara margen de duda, el italiano insistía sobre esta misma circunstancia: «Se han dicho muchas cosas que no son verdad. No tengo ningún problema con el entrenador ni mis compañeros. Tengo mucho que mejorar. No tengo nada contra la afición ni contra el Valencia. La gente siempre me ha apoyado desde el primer día. Quiero meter muchos goles».

Sí admitió Simone Zaza su malestar con el hecho de ser suplente contra el Levante, una circunstancia que precisamente Marcelino valoraba el mismo lunes, poniendo énfasis en que eso demuestra las ganas del profesional de participar. «Se han dicho mentiras como que me llevo mal con Marcelino. El otro día estaba enfadado por no jugar, pero igual que cuando fallé contra el Madrid».

En sus reflexiones, el jugador hablaba abiertamente de cuáles deben ser este año las intenciones del Valencia. «El objetivo es llegar a lo más lejos posible. Queremos llegar a Europa».

«Yo no tengo que reivindicar nada. Lo que pasó el sábado está olvidado. Es normal que un jugador se enfada cuando no juega. Lo único en lo que fallé es que no fui a saludar a la afición. Tengo que mejorar estas cosas. Estoy bien aquí. No tengo nada contra la gente de aquí», decía también al respecto.

Aseguraba Marcelino que su elección en cada partido depende de algunas variables (competición, entrenamientos y análisis del rival). Zaza pelea con Rodrigo y con Santi Mina. Y?a esa competencia se refería el italiano. «Yo estoy contento. La verdad es que cuando un delantero juega bien, juega bien, pero si marca es mejor para mí y para todo el equipo. Yo quiero seguir aquí y quiero jugar. Tengo que entrenar fuerte porque tengo dos amigos con los que me juego un puesto. La polémica se la dejo a otros». En ese sentido, admitió que el tercer gol «es mérito de Santi. Tenemos que seguir así». Sus objetivos personales, por el momento, quedan superados por los intereses del colectivo. «Yo quiero meter los máximo goles posibles, no sé cuantos, más que el año pasado, pero que sirvan para ganar», decía, consciente de que con los cuatro que lleva tiene fácil mejorar ese registro de seis de la temporada pasada.

«No tengo nada que decirles -a la afición-. Desde que estoy aquí, la gente me ha apoyado desde el primer día tras un periodo complicado para mí. Yo quiero seguir así», dijo.'