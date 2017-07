Parejo vive su transición más sencilla con Marcelino Después del convulso verano anterior, el de Coslada recupera peso en la plantilla y tiene a tiro superar los 300 partidos de blanquinegro TONI CALERO VALENCIA. Domingo, 23 julio 2017, 01:23

La figura de Dani Parejo lleva años viviendo en el alambre. Ahora sí, ahora no. Mestalla le aprieta. Nuno le da el brazalete, con Gary Neville lo suelta. Luego la rebelión en el 'stage' de Inglaterra que pilló a Pako Ayestarán en medio del fuego cruzado y la previsión de que, acabada la temporada, llegaría su traspaso. Pero la llegada de Marcelino García Toral ha frenado esa sensación. El asturiano ha conectado con Parejo y le quiere en plantilla. Aunque eso no es nuevo, porque los técnicos anteriores siempre fiaron la brújula del Valencia al de Coslada: en la 2015-2016 jugó 56 partidos; el año pasado, 44.

Para Parejo, quien lo iba a decir, está siendo el verano más tranquilo de los últimos años. Y la transición que viene de Voro a la era Marcelino, dulce y sencilla. En estos momentos ni el club ni el jugador se plantean un traspaso porque el técnico puso en su lista negra a varios jugadores y en ella no estaba Parejo, que en cierto sentido se liberó la temporada pasada con esas explosivas declaraciones sobre el trato de algunos seguidores. «Si fallo el penalti, no salgo de Mestalla. Soy así. Me gustan los retos», dijo el madrileño tras marcar el gol de la victoria ante el Alavés a cinco minutos del final. «A veces voy por la calle y me dicen: 'eres un perro'. He llegado a un punto en el que me da igual. Ese no es un aficionado del Valencia», reflexionaba.

LOS DATOS uSéptima temporada Debutó Parejo en el Valencia con 22 años (2011) y ahora, con 28, afronta su séptimo curso en Mestalla. u291 partidos Parejo puede superar este año a jugadores como Kempes, Eloy, Tendillo o Carrete en la clasificación histórica de encuentros jugados con el Valencia. uJunio de 2020 Al madrileño aún le quedan por delante tres temporadas de contrato en el Valencia. En julio de 2015 renovó y cobra unos 2,5 millones netos por temporada.

El madrileño cerró la Liga como el resto de sus compañeros, en un tono gris y sin alcanzar su mejor nivel. Hizo seis goles, lejos de los 12 de la 2014-2015 y se preparó para ver cómo se desarrollaba el mercado. El Sevilla siempre estuvo ahí, pero cuando Parejo arriesgó el año pasado por jugar en el Pizjuán, Monchi cerró la puerta. Al Valencia llegaron más propuestas en ese momento -también durante el mercado de invierno- pero ninguna rozaba el valor que los técnicos dan a Parejo. Ahora, si apareciera una oferta apetecible, el club se encontraría en la situación de buscar a dos centrocampistas (un '6' titular y otro que supliera a Parejo) para que Marcelino recibiera alguna contraprestación por la marcha del madrileño. Esa situación ni siquiera se contempla en los despachos de Mestalla.

En lo que se lleva de pretemporada, Marcelino siempre ha estado muy encima de Parejo -que apunta a la capitanía- y esa postura ha sido clave para voltear la situación del centrocampista en el Valencia. Todo parece abocado a que Parejo inicie contra Las Palmas su séptima temporada en Mestalla y siga ampliando números como blanquinegro. En estos momentos lleva 291 partidos (ya está entre los 50 primeros de la historia del club) y en el próximo curso puede superar a futbolistas como Kempes, Eloy, Tendillo o Carrete. A Parejo le quedan tres años por delante de contrato a razón de 2,5 millones netos por temporada.