«Parejo es ejemplar y un futbolista extraordinario» Parejo, en el centro, durante el entrenamiento de ayer. / d. torres Marcelino asegura que no ha necesitado hablar con el madrileño para que el jugador diera la vuelta a la situación: «Todo el mérito es suyo» T. C. Viernes, 11 agosto 2017, 00:46

valencia. En la presentación de la pasada temporada, la grada de Mestalla silbó por encima de otros a tres futbolistas: Aderllan Santos, Aymen Abdennour y Dani Parejo. Los pitos a los dos primeros venían motivados por su pobre rendimiento, con el tercero el asunto obedecía a su rebelión en el 'stage' de Marlow, en Inglaterra; a su convencimiento de forzar la salida para cerrar su etapa como valencianista. Con el mercado de fichajes abierto, nadie se atrevía a garantizar que Parejo se quedara para iniciar su sexta temporada en Mestalla, pero no se fue. Y aquella noche, después de recibir las quejas del público, acabó aplaudido por su actuación durante la victoria ante la Fiorentina (2-1) que dio al Valencia el Trofeo Naranja.

La situación de Dani Parejo ha dado un giro de 180 grados hasta el punto de que esta tarde saltará al césped de Mestalla como capitán y sin que se esperen pitos para él. Su binomio con Marcelino García Toral funciona como un reloj, desde el principio, y así se ha encargado de dejarlo claro el técnico a través de gestos y declaraciones. Ayer Marcelino volvió a hablar de Parejo y aseguró que no ha necesitado hablar con el futbolista para llegar a esta nueva versión. «No le he dicho nada. Muy poco, entre poco y nada. Es todo mérito suyo, no mío», sentenció el asturiano.

Parejo será una pieza clave en el esquema de Marcelino y además, ha dado un paso al frente en lo que se refiere a liderazgo. Son detalles, pero Marcelino charla continuamente con él durante los entrenamientos e incluso no dudó en darle el cronómetro en Paterna para que fuese el futbolista quien dirigiera la carrera del grupo. «Trabaja de forma ejemplar, tiene un espíritu y un carácter positivo. Disfruta de los entrenamientos y nuestra idea es mantenerlo en ese estado de ánimo», enumeró el técnico.

El carrusel de elogios no se frenó ahí. En lo futbolístico, Marcelino recordó la relevancia de Parejo dentro del Valencia. Algo que ya hizo Pako Ayestarán el año pasado cuando temía que el club vendiera al madrileño a escasos días del debut liguero. «Es un extraordinario futbolista. Estamos hablando de un jugador referencial», apuntó Marcelino. También sus compañeros están convencidos del peso de Parejo tanto en el césped como en el vestuario. El asturiano escogió al de Coslada como primer dueño del brazalete por decisión propia, pero todos los jugadores respaldaron la elección. Parejo arranca su séptima campaña como jugador del Valencia y contra el Werder Bremen llegó a los 295 partidos con la elástica blanquinegra, superando a una leyenda como Kempes.