Valencia CF | Otra paliza en la vuelta de Cancelo y Vinícius

Zaza se sienta sobre el césped mientras sostiene una botella de agua. Mueve la cabeza como si quisiera decir: '¡Vaya paliza!'. Ismael Fernández, miembro del cuerpo técnico del Valencia, le coge las manos y le ayuda a incorporarse. El italiano camina y ahora es Marcelino quien se le acerca, le masajea brevemente el cuello como recompensa al esfuerzo.

El equipo tuvo día libre el domingo y quien no descansara lo pasaría realmente mal ayer. Una vez más, el entrenador asturiano y sus ayudantes hicieron sudar la gota gorda a los jugadores, y no solo por el sofocante calor. La plantilla arrancó la jornada como viene siendo habitual con un desayuno, trabajo en el gimnasio y posteriormente al césped. Por la mañana y a diferencia de los últimos días, los balones se quedaron en las bolsas y los futbolistas debían someterse a un duro circuito que se extendía por varias zonas de la ciudad deportiva. 'Sólo' consistía en correr... pero a qué ritmo. Divididos en varios grupos, los futbolistas circulaban por varios campos.

Los porteros al menos sí que tocaron balón. Neto, Jaume y Sivera realizaron trabajo específico. Maksimovic y Abdennour se libraron de la paliza matinal ya que tuvieron que desplazarse a Madrid para resolver unos asuntos burocráticos y poder viajar a Canadá y Estados Unidos. Ambos se ejercitaron por la tarde. Santi Mina, que regresó con molestia de la estadía en Suiza, trabajó por la mañana en el gimnasio aunque por la tarde ya salió al césped donde el equipo realizó algunos ejercicios con balón.

Las vacaciones terminaban ayer para Cancelo y Vinicius. El primero acudió por la mañana y trabajó en el interior de las instalaciones. En la sesión vespertina estuvo con sus compañeros. El brasileño llegó por la tarde y se ejercitó en el gimnasio. No serán los últimos en volver al trabajo ya que el jueves son Carlos Soler, Gayà y Nani los que deberán reincorporarse al grupo. El centrocampista ya se pasó ayer por Paterna pero fue una visita fugaz. Pasado mañana los cinco empezarán su particular pretemporada, si es que no se ha producido alguna salida, en el caso de los dos primeros. Se someterán a las pertinentes pruebas médicas y físicas.

El resto de la expedición partirá mañana por la tarde hacia Madrid en AVE. Desde allí, al día siguiente tomarán un vuelo con destino Canadá donde jugarán un partido, posteriormente viajarán a Estados Unidos y el día 26 volverán a Valencia. En Paterna también estaba ayer José Ramón Alesanco. El director deportivo empezó la semana tras una ajetreada vuelta de Ginebra que por retrasos y demás se alargó 24 horas.