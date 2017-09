Valencia CF | A Orellana le espera una larga travesía por el desierto Orellana corre en un entrenamiento. / jesús signes El jugador descartó ofertas y decidió quedarse pero la llegada de los fichajes complica aún más su situación en el equipo El chileno, a quien el técnico ya ha avisado de que tendrá difícil jugar, no participa tampoco con su selección C. V. VALENCIA. Viernes, 8 septiembre 2017, 01:28

Con diecisiete fines de semana por delante hasta la apertura formal del mercado de invierno y con Guedes y Pereira ya entregados a la causa valencianista, Fabián Orellana tiene ante sí una larga travesía del desierto. Mientras el mercado esté cerrado a cal y canto, al chileno le espera una abnegada labor de actor figurante en el Valencia. Será inusual que Orellana pueda a partir de ahora incluso entrar en las convocatorias, a pesar de que en la primera Marcelino lo incluyó sorprendentemente en la lista.

El técnico, dicho sea de paso, avisaba esta semana sobre la situación de este jugador, por quien el Valencia ha desembolsado este verano 3 millones de euros al Celta para quedárselo en propiedad (fichaje de Alesanco). «Decidió seguir pero tendrá complicada su participación. Él lo sabe. No me molesta que se haya quedado, esperemos que no esté molesto, pero sabemos que no jugar es una situación complicada aún teniendo cierta edad».

Con 31 años, a Orellana sólo le queda armarse de paciencia para no descolgarse definitivamente incluso de su selección y esperar para que en enero alguna de las posibilidades que aparezcan le satisfaga. Pero e puede pasar factura. De hecho, en el último partido del combinado chileno, en Bolivia (1-0) el martes pasado, el valencianista no participó ni un solo minuto. Sí jugó en cambio (11 minutos) en el Chile-Paraguay del 31 de agosto pero si se repasa su actuación como internacional, la cifra es defectuosa para él. De 13 partidos que ha disputado en este 2017 Chile, Orellana sólo ha estado sobre el césped en ese encuentro contra el combinado paraguayo. No juega un partido completo con sus compatriotas desde el duelo ante Argentina en marzo de 2016.

Con las dos últimas derrotas cosechadas, Chile queda con 23 puntos y se encuentra en sexta posición, incluso fuera de la zona de repesca de la tabla sudamericana para clasificarse para el Mundial de Rusia del año que viene.