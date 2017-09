La novia del italiano zanja el debate en las redes tras el revuelo Martes, 19 septiembre 2017, 00:00

El origen del lío vino por un mensaje en redes sociales de la pareja de Zaza. «Si quieres gente de carácter debes administrarla y aceptar que no podrás manejarla. Pero sobre todo recordar que las pelotas que tiene, las tiene siempre. No lo metas en el cajón sin motivos. Arréglalo. O guárdalo con el manual de instrucciones incorporado», decía el domingo Chiara Biasi. Ayer, también en sus perfiles quiso aclarar que el mensaje no iba por Marcelino. «Claro que no, ¿qué sentido tiene?, no soy el abogado de Simone», dijo.