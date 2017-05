Maksimovic: «Quiero ir a Valencia, conocer al técnico y ver mis posibilidades»

valencia. Nemanja Maksimovic piensa en clave valencianista desde que Jesús García Pitarch cerrara su fichaje a principios de enero. Desde entonces, y tal y como reconoce el propio jugador, el Astana no le ha permitido jugar ni un minuto. «Desde que firmé con el Valencia en mi club me dijeron que como no iba a renovar, no jugaba», explicó ayer Maksimovic en Gestiona Radio. En principio, el centrocampista estará en el inicio de pretemporada a las órdenes de Marcelino a la espera de saber las intenciones del club sobre su figura.

«Voy a jugar el Europeo sub-21 y luego llegaré a Valencia a hacer la pretemporada», afirmó el joven jugador -22 años- que durante estos meses ha estado ejercitándose en Serbia para llegar al Europeo en plenitud de condiciones. En este tiempo asegura Maksimovic haber visto «todos los partidos» del Valencia y por ahí reflexiona sobre la Liga y el conjunto de Mestalla: «El Valencia es un gran club, en una gran Liga y con una muy buena afición. La Liga española es la referencia del fútbol serbio, es donde todos queremos llegar».

La intención de Maksimovic es la de convencer a Marcelino para no ser cedido a otro club. «Quiero llegar a Valencia, ver al entrenador y ver mis posibilidades. Si no, me gustaría en la Primera División española», reconoce el serbio, quien advierte puede jugar como «mediocentro defensivo u ofensivo» y además desechó ofertas cuando supo del interés del Valencia. «Tengo ganas de estar junto al equipo y de disfrutar de una gran temporada con el Valencia», añadió.