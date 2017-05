Carlos Soler: «Me está saliendo una temporada que ni en mis mejores sueños»

Carlos Soler, centrocampista del Valencia CF, aseguró que está muy contento por haber vivido una temporada que ni en sus "mejores sueños" podía esperar al conocer su convocatoria con la selección española sub-21 para la disputa del Europeo de este verano en Polonia. "Poco a poco las cosas se consiguen y espero seguir logrando más", indicó en declaraciones a la radio oficial del Valencia.

"Esto es un paso más. Venía de la selección sub-19 y no me esperaba estar ahí. Ahora toca concentrarse con el equipo y pelear por el Europeo", continuó Carlos Soler, que esta semana renovó su contrato con el Valencia hasta 2021.

"No me lo esperaba. Estaba en el vestuario con el móvil y enseguida me han empezado a llegar mensajes y a felicitarme los compañeros que tenía más cerca", reconoció el jugador al explicar cómo se enteró de la citación para formar parte del combinado dirigido por Albert Celades.