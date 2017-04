Nadie comparece en Riba-roja ante la comisión de investigación del PAI de Porxinos

valencia. Al final nadie desfiló ante la comisión del Ayuntamiento de Riba-roja que investiga la aprobación del primer PAI de Porxinos, la partida del municipio en el que el Valencia iba a construir su ciudad deportiva. Un proyecto puesto en marcha con el gobierno del PP y que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia después de la acción de Salvem Porxinos. La decisión del Alto Tribunal valenciano fue ratificada por el Supremo.

El equipo de gobierno de Riba-roja, liderado por el socialista Robert Raga -gobierna junto a Compromís e IU-, puso en marcha una comisión de investigación para encontrar muchas respuestas las preguntas que se hacen sobre Porxinos. Para ello habían convocado para el día de ayer a los expresidentes del Valencia Juan Soler y Amadeo Salvo, al exalcalde de la localidad Francisco Tarazona y al exconseller de Medio Ambiente Rafael Blasco con el objetivo de que dieran su versión sobre un plan urbanístico que nunca se acometió.

El único que ha hecho mención de comparecer es Amadeo Salvo, que hace unos días habló con el alcalde de la localidad para comunicarle que era imposible que pudiera comparecer ayer a las 12 horas porque se encuentra de viaje por motivos profesionales. Salvo no tiene problema es acudir otro día. Por su parte, Rafael Blasco se encuentra en prisión por el caso Cooperación, por lo que era imposible que se le otorgara un permiso para hablar sobre Porxinos en Riba-roja. Juan Soler y Francisco Tarazona tampoco asistieron a la cita.

Desde el Ayuntamiento de Riba-roja se señaló hace unos días que también habían sido llamados los expresidentes Manuel Llorente y Vicente Soriano, aunque los dos aseguraron en que no habían recibido ninguna notificación para dar su versión sobre Porxinos. Desde el Consistorio se aseguró ayer que se van a continuar enviando convocatorias y una de ellas irá dirigida a la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, que podrá delegar en quien considere la comparecencia.

El Valencia presentó un nuevo PAI que en estos momentos se encuentra en periodo de tramitación en la conselleria de Territorio. Si el nuevo plan para construir la ciudad deportiva no sale adelante, el Valencia reclamará al Ayuntamiento de Riba-roja el pago de 25 millones de euros. Un dinero que el equipo de gobierno no piensa abonar. El alcalde ya advirtió de que reclamará judicialmente para no pagar.