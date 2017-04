«La motivación va con la profesionalidad de cada uno de nosotros»

Voro entiende que es «más fácil» motivarse cuando los objetivos de una plantilla «son claros y concretos por el primer, segundo o tercer puesto» de la Liga. Pese a comprenderlo, no justifica en ningún caso que los jugadores se desenchufen: «Al no tener la mente en Europa por ejemplo es más complicado. Es algo más que va con la profesionalidad de cada uno de nosotros, de esforzarse al máximo e irte con buenas sensaciones al acabar la temporada. El año está siendo complicado y acabarlo bien es lo mínimo que debemos hacer».

Si para los jugadores no es suficiente motivación los tres puntos en juego esta noche, siempre pueden pensar en resarcirse de aquel indolente encuentro de Copa en el que el Celta endosó cuatro goles a un Valencia que había arrojado el único título por el que podía luchar: «Fue una derrota dolorosa, un día horrible. Intentaremos tener todo eso en la retina». Recuerda Voro su estreno en esta segunda etapa al frente del conjunto blanquinegro: «Queremos competir y sabemos que es un rival que no te deja jugar, te presiona y está volcado en ataque. Hace un fútbol muy efectivo y compite bien en Europa y en la Liga».

Voro afirma que el equipo llega al choque de esta noche con la intención de «seguir la línea de resultados en casa». Ayer, cuando el de l'Alcúdia comparecía ante los medios más de una hora antes del entrenamiento, reconocía que todavía no había podido hablar con Nani a quien esperaba: «Está al llegar. Lo veré ahora. Va a hacer trabajo de recuperación». Sí que contará con Lato y con Orellana que jugará contra su exequipo: «Si entra en el once lo hará porque se lo merece, es un plus y nos aporta muchas cosas. Al igual que Lato, Curro sabe y entiende que el primer equipo es prioritario».

Una vez más repitió el mismo discurso sobre su futuro: «He hablado demasiado de este tema. No podemos decir siempre lo mismo. Me preocupa este partido y los siguientes. Acabar lo más alto posible en la clasificación. Que la gente termine contenta. Esas cosas son las que me importan. El club decidirá en su momento lo que tenga que decidir, que seguro que será lo mejor para el Valencia».