Voro: «Acabar bien el año es lo mínimo que podemos hacer»

Salvador González, 'Voro', entrenador del Valencia CF, indicó en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Celta de Vigo en Mestalla que "lo mínimo que puede hacer el equipo es acabar dignamente el año", una vez se ha alejado del descenso.

"El año que llevamos está siendo complicado. pero veo al equipo motivado para seguir sumando victorias", continuó el entrenador del Valencia.

"La motivación para mañana se centra en ganar tres puntos para seguir nuestro camino ante un buen equipo que nos ha ganado los tres partidos que hemos jugado esta temporada", dijo.

"Intentaremos ganar y cambiar todo esto. Es importante tener todo lo que ocurrió entonces en la retina, aunque no hay que volcarlo todo en ello", continuó.

Por otra parte, mostró su apoyo a Joao Cancelo tras la acción en la que mandó callar a la afición de Mestalla al anotar el tercero de los goles contra el Deportivo de La Coruña del pasado domingo.

"Para proteger a Cancelo lo mejor es que recordar que él ya dio el primer paso. Es joven y tengo mucha información de Cancelo y sus problemas. Es una persona que vale la pena. Esto le ayudará a crecer", agregó.

Asimismo, habló de la confianza que tiene depositada en el lateral internacional por Portugal. "Mañana va a jugar y tras lo sucedido tiene una gran oportunidad de crecer. Mañana hará un buen partido. No tengo duda", indicó.

"Espero que la afición pueda entender el momento especial que tiene Cancelo en su vida privada. Estamos todos para ayudarle. Los que conocemos en profundidad su historia es suficiente para ayudarle una, dos y las veces que haga falta", señaló.

Por otra parte, calificó al Celta como un gran equipo que no deja jugar, presiona en todo el campo y hace un fútbol muy efectivo. "Está haciendo una gran campaña ante todos los rivales y también en Europa", agregó Voro.

Finalmente, el técnico valenciano dijo que estaba "cansado" de que se le preguntara sobre su continuidad en el banquillo la próxima temporada y dejó en manos del club la decisión sobre su renovación.

"El club en su momento dirá lo que deba. No estoy nervioso. Es un tema que ya cansa. Lo que he dicho es lo que es. Me preocupa únicamente el partido de mañana, los siguientes, acabar lo más arriba en la clasificación y terminar con buenas sensaciones", concluyó.