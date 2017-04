La preocupación valencianista

Algunas de las voces más autorizadas del valencianismo mostraron ayer su preocupación en Aula LAS PROVINCIAS, en el debate '¿Hacia dónde va el Valencia?', en el que los columnistas de este diario expresaron su punto de vista sobre la gestión de Peter Lim, la situación económica del club y la mala dinámica deportiva del equipo. En un acto celebrado en el Ateneo Mercantil y presentado por Pablo Salazar, jefe de opinión del diario, el exfutbolista Fernando Gómez y los periodistas Héctor Esteban, jefe de deportes del periódico, Paco Lloret, José Ricardo March y el escritor Miquel Nadal participaron como tertulianos ante más de un centenar de asistentes. Entre el público se encontraban Guillermo Zarranz, consejero de LAS PROVINCIAS, Joserra García Fuster, presidente de la Tertulia Torino, José Carlos de Miguel, Merchina Peris, Antonio Egea, Manuel Ríos, Rafa Lahuerta y Marita Boluda.

Fernando, al igual que el resto de participantes, se mostró muy crítico con el dueño del club. «Con Meriton se vislumbran años de penurias. Parece que no están dispuestos a poner mucho más dinero, así que se va a sufrir a nivel deportivo. Cuando la pelotita no entra, los problemas salen a flote», explicó el exfutbolista. En la misma línea se mostró Héctor Esteban. «¿Quién va a querer comprar un club que tiene una deuda de 200 millones, un campo por construir que es un mastodonte, sin patrocinador y con caída de socios?. El futuro lo veo complicado», aseguró el periodista.

Lloret incidió también en el sentimiento de la grada: «Se está imponiendo la realidad, se decía que era un proyecto para ganar la Champions y eso explica el desencanto que hay ahora en Mestalla, la falta de público. Meriton si pudiera dejaría la gestión del club. El Valencia tiene patrimonio, potencial e historia, pero una gestión deficiente». Y Nadal quiso hacer también examen de conciencia: «No hay una dirección clara. El problema no es Lim, somos nosotros, que consentimos la venta, la entrada de determinada gente y no reaccionamos». Mientras, March reflexionaba sobre los movimientos de Lim: «Meriton no da la impresión de querer saber lo que es el Valencia, pero con el tiempo empiezan a darse cuenta de que el club tiene particularidades y un objetivo deportivo, no económico, sin que se convierta en mera mercancía de futbolistas».

En el aspecto deportivo, todos tienen claro que Voro no seguirá como entrenador la próxima temporada, y Fernando, que fue director deportivo del club, expresó qué debería hacer la entidad este verano. «La plantilla actual evidencia en el campo sus deficiencias, con una estructura defensiva muy mal planificada. Se pueden sacar de 12 a 14 jugadores, no todos vendidos, sólo uno o dos, el resto cedidos, y se pueden incorporar cinco o seis gastándote unos 25 millones para que no afectara tanto al coste de plantilla y que mejoren el nivel», argumentó. Lloret también incidió en que será clave acertar con el fichaje del nuevo entrenador: «Yo elegiría a uno que sepa cómo es la liga española, como Marcelino, Berizzo y Setién».

Los tertulianos echaron en falta más presencia de jugadores de la cantera en el primer equipo. Esteban recordó que se deben pagar 16 millones por Zaza y tres por Orellana y criticó los fichajes del máximo accionista. «Lim se gastó 100 millones en comprar jugadores que eran suyos. Ahora el Sevilla, el Athletic, el Villarreal están por encima del Valencia. El proceso de venta fue una de las mayores chapuzas que se han hecho, se dio cabida a presuntos estafadores», lamentó. «El Valencia va hacia un modelo de reconversión deportiva, se han acabado los fichajes del primer año para vender el proyecto, pagando cantidades desorbitadas», expresó Lloret. «Pero la gente pedirá este verano que se gasten los millones», apostilló Nadal.

Para los cinco protagonistas, el Valencia debe lograr que la afición vuelva a engancharse, como base para que el club vuelva a crecer. «Necesito la presencia de los referentes, la revalencianización del club y a partir de ahí podemos ver un Valencia que camine con algo más de enganche hacia la gente. Lo deportivo empezará a funcionar a partir de que haya una buena gestión», expresó March. Lloret aseguró que su «esperanza» es que en el centenario, en la temporada 2018-19, «el club se recupere deportivamente y atraiga a su masa social», y comentó que una empresa especializada debería acabar las obras del nuevo estadio. Fernando también dejó clara la necesidad sobre terminar el futuro Mestalla: «Queremos que el equipo mantenga el nivel deportivo y entonces vender el campo y es al revés, hay que resolver primero el problema. Lo único que nos puede salvar es que a nivel deportivo se acierte».